Finaliści konkursu Mister Podlasia odwiedzili pacjentki Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

8 marca, 2023

Dzień Kobiet. Finaliści konkursu Mister Podlasia w Uniwersyteckim Centrum Onkologii/fot. A. Topczewska Dzień Kobiet. Finaliści konkursu Mister Podlasia w Uniwersyteckim Centrum Onkologii/fot. A. Topczewska

Pacjentki Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK w Białymstoku, w Dniu Kobiet odwiedzili niecodzienni goście. To finaliści konkursu Mister Podlasia 2023 , którzy wraz z wręczanymi kwiatami przekazywali życzenia i słowa wsparcia.

Dużo zdrowia, trzymamy kciuki, podziwiamy walkę i wytrwałość – mówili panowie wręczając pacjentkom fioletowe tulipany, a panie nie kryły radości i doceniały miły gest. Pomysłodawcą akcji był Jakub Krajewski, jeden z finalistów, na co dzien pracujący w szpitalnej aptece. – Nasza wizyta to też podziw dla siły i determinacji pań w walce z nowotworem – mówi Krajewski.

Kolegów finalistów wsparł Paweł Gliński-Waniewski, wicemister Podlasia 2022. – Działamy razem w tym szczgólnym dniu. Jako wicemister Podlasia zachęcam panie do badań różnego rodzaju. Sam wraz z moją partnerką badamy się na co dzień – wskazywał konieczność badań wicemister.

O tym, jak ważne są badania profilaktyczne podkreśla także koordynator oddziału Uniwersyteckiego Centrum Onkologii, prof. Paweł Knapp. – W Dniu Kobiet też pracujemy na pełnej parze, od rana 20 pacjentek w poradni, a na oddziale przebywa 16 pacjentek onkologicznych – mówił w środę (8.03) prof. Knapp. – I nie tylko dziś myślimy ciepło o paniach, myślimy o nich codziennie. To panie bardzo chore, a każdy dzień to święto kobiet tu w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Kobiety trafktujemy holistycznie, bo to nie tylko choroba narządu rodnego, to też choroba duszy i ciała. I cały czas musimy pamiętać, nie tylko w dniu ich święta, byśmy mówili stanowczo, aby nasze panie się badały. Wszystkie choroby, które są na naszym oddziale, to choroby, wynikające z tego, że kobiety nie chodzą do lekarza ginekologa, czy onkologa – stwierdza prof. Paweł Knapp.

Uniwersyteckie Centrum Onkologii działające w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku ma już 5 lat. W tym czasie było leczonych ponad 2200 pacjentek z nowotworami ginekologicznymi, najwięcej z rakiem jajnika, rakiem trzonu macicy i rakiem szyjki macicy. Poza chirurgią onkologiczną w centrum pacjentki otrzymują również chemioterapię i pomoc rehabilitacyjną. (at)