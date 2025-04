Finał konkursu EL-ROBO-MECH w Politechnice Białostockiej

16 kwietnia, 2025

Finał konkursu EL-ROBO-MECH, fot. Hanna Kość Finał konkursu EL-ROBO-MECH, fot. Hanna Kość

Ciekawe, nowatorskie projekty lub pomysły techniczne związanego z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, czy elektroniką i telekomunikacją przedstawili uczniowie szkół średnich w Politechnice Białostockiej w finale konkursu EL-ROBO-MECH.

W drugim etapie znalazło się 16 drużyn z Białegostoku, Jarosławia i Warszawy.

– Wymyśliliśmy koncepcję bezzałogowego pojazdu gąsieniczego, jest to czołg zdalnie sterowany, umożliwiający operatorowi sterowanie za pomocą kamery zamontowanej w wieży – mówi Szymon Frąckiewicz z V LO w Białymstoku. – Przyjechaliśmy z prototypem autonomicznego drona dostawczego. Taki dron mógłby zrewolucjonizować przyszłe dostarczanie paczek i przyspieszyć ten proces – zapewnia Mikołaj Bytys z I SLO w Białymstoku. – Zrobiliśmy cały modułowy system smart dom. Mamy zautomatyzowane niektóre czynności, takie jak otwieranie rolety, zamykanie i otwieranie okna, sterowanie światłami i to wszystko spakowaliśmy w jedną aplikację – tłumaczy Marek Jaszczuk z III LO w Białymstoku. – Przyszliśmy z pomysłem robota, który ma służyć rolnikom. Ma za zadanie mierzyć parametry gleby i ma pomóc w dysponowaniu użytkami rolnymi. Chcielibyśmy, żeby zmniejszyło to koszty i uwydatniło plony – mówi Mikołaj Panas z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

To już 10. edycja konkursu EL-ROBO-MECH. Zdaniem dr. inż. Sławomira Kwiećkowskiego, prodziekana ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Elektrycznym, młodzież zawsze prezentuje jakieś innowacyjne rozwiązania. – Zawsze podziwiamy tych młodych ludzi, że im się chce przede wszystkim. Oni zawsze mają ciekawe pomysły, bo ta wiedza z reguły dużo dalej sięga niż wiedza, której się uczą w szkole i umiejętności, bo uczniowie już potrafią zaprogramować coś, stworzyć coś nowego – dodaje dr. inż. Sławomir Kwiećkowski.

Stawką w konkursie EL-ROBO-MECH są indeksy na dowolnie wybrany kierunek Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: