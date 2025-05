Finał sezonu PKO BP Ekstraklasy: Jagiellonia Białystok gra o europejskie puchary

Na finiszu sezonu Jagiellonia i Pogoń mają tyle samo punktów, a stawka jest ogromna – awans do europejskich pucharów, który oznacza prestiż, dodatkowe środki finansowe i możliwość zaprezentowania się na międzynarodowej scenie. Tym bardziej cieszy fakt, że to właśnie Białystok będzie gospodarzem tego pojedynku, a na stadionie przy ul. Słonecznej zabraknie wolnych miejsc – komplet biletów wyprzedał się już na początku maja.

– To nasz 56. mecz w sezonie, przez cały czas byliśmy pod presją – najpierw walka o utrzymanie, potem budowa zespołu i teraz gra o Europę. To wielkie emocje, ale jesteśmy na to gotowi. Przed nami bardzo duże wydarzenie – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii.