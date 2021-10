Finał Rundy T. Konstruktorzy przedstawili swoje innowacyjne projekty

Październik 13, 2021

Urządzenie medyczne do regeneracji układu mięśniowo – szkieletowego człowieka, wykorzystanie odpadów tworzywa sztucznego do produkcji pustaka ściennego czy bezdotykowy, sensorowy przycisk dla pieszych – blisko dwudziestu konstruktorów z Podlasia oraz Warmii i Mazur przedstawiło swoje pomysły przed inwestorami z całej Polski.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się runda T organizowana przez Fundację Technotalenty.

Autorzy finałowych projektów mieli trzy minuty, aby jak najlepiej zaprezentować się przed komisją i w ten sposób zdobyć fundusz inwestycyjny na realizację swojego projektu.

– Mieliśmy cztery kategorie, najprostsza to jest „Concept” – to są projekty na wczesnym etapie rozwoju, kategoria „Science” – pomysły w zaawansowanej fazie, „Pandemic” – wyjście na przeciw obecnym problemom oraz „Open” – spojrzenie wieloaspektowe. (…) Dzięki rundzie T chcemy skonfrontować potencjał projektowy, technologiczny pomysłów naukowców z funduszami inwestycyjnymi. Nasze zabiegi sprawiły, że po raz pierwszy do Białegostoku przyjechało 14 inwestorów, dzięki czemu mamy informacje zwrotną, jakie te nasze projekty są – mówił prezes Fundacji Technotalenty Adam Walicki.

Wyniki finałowych przesłuchań zostaną ogłoszone 28 października, podczas uroczystej gali. (ea)