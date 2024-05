Finał Podlaskiej Marki Roku

25 maja, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Dwie inicjatywy z Politechniki Białostockiej otrzymały tytuł Podlaskiej Marki Roku 2023. To East Design Days w kategorii „Wydarzenie” i Juwenalia Białystok w kategorii „Kultura”.

East Design Days to wielkie święto designu odbywające się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Prezentuje najnowsze trendy we wzornictwie i zachęca do dyskusji o projektowaniu przedmiotów, wnętrz i architektury. Statuetkę dla East Design Days odebrała prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni.

– East Design Days przyciąga na Podlasie światowej sławy dizajnerów i architektów. Inspiruje i edukuje. Odbyło się już sześć edycji, pracujemy nad kolejnymi i zapewniam, że będą coraz wspanialsze i że będą dalej sławiły Podlaskie – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni.

Natomiast statuetkę dla Juwenaliów Białystok odebrali Emilia Ramatowska z Samorządu Studentów i Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy są organizatorami Dni Kultury Studenckiej.

Była to już 20. edycja konkursu Podlaska Marki Roku, który organizuje Zarząd Województwa Podlaskiego. W kategorii „Biznes” zwyciężyła firma Monolit, producent okien i drzwi Monolit. W kategorii „Produkt spożywczy” statuetkę otrzymała Spółdzielnia Mleczarska z Łap za jogurty wysokobiałkowe dla dzieci. Wyróżnienie w kategorii „Odkrycie roku” trafiło do Anny Rybakiewicz, pisarki z Łomży. Fabryka Kół Tarczowych spółki Pronar z Narwi otrzymała statuetkę w kategorii „Inwestycje”. W kategorii „Produkt użytkowy” najlepsze okazały się Naturalne Kosmetyki Neboa firmy Eurus. W kategorii „Społeczeństwo” wygrał projekt edukacyjny PROT „Poznajemy Podlaskie”. Za utworzenie Nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach statuetkę odebrał starosta białostocki. W kategorii „Marka bez barier” wyróżniono galę paraboksu zorganizowaną przez Białostocki Klub Kibiców. Tytuł „Podlaskiej Marki Konsumentów” przypadł wydarzeniu Odlotowe Suwałki Air Show 2023. (red.)