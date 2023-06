Finał konkursu programowania gier dla dzieci i młodzieży Dżemik 2023 na Politechnice Białostockiej

7 czerwca, 2023

Fot. I. Mikhno/PB Fot. I. Mikhno/PB

Młode kreatywne umysły i wysoki poziom konkursu programowania gier dla dzieci i młodzieży. Taki był Dżemik 2023, którego final odbył się w środę (7.06) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

To był udany konkurs, daliśmy wiele wyróżnień, były też miejsca ex aequo – przyznaje Izabela Kartowicz-Stolarska z Wydziału Informatyki, przewodnicząca jury w konkursie Dżemik 2023:



– Zaskoczył wysoki poziom młodych uczniów, tych z klas podstawowych. Przygotowanie gry komputerowej to nie tylko programowanie. To są elementy matematyki, fizyki, abstrakcyjnego myślenia. Trzeba przygotować scenariusz i trzeba to wszystko zaplanować. To są również elementy architektury, żeby przygotować odpowiednią grafikę do tej gry komputerowej. To jest logiczne myślenie, działanie w zespole – mówi prof. Ireneusz Mrozek, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej:

– Informatycy na rynku pracy są cenionymi specjalistami. Zachęcamy mode osoby, by zgłębiali tajniki informatyki, a w przyszłości rekrutując na studia na Politechnice Białostockiej możemy mieć do czynienia z taką wyspecjalizowaną młodzieżą – ocenia prof. Jarosław Szusta, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej:

Laureaci Dżemik 2023:

W kategorii Junior + Kadet

I miejsce ex aequo: Sebastian Janiuk

I miejsce ex aequo: Adam Wierzbanowski

II miejsce: Michał Wróblewski

III miejsce ex aequo: Bartosz Kujawa, Łukasz Stasieńko

III miejsce ex aequo: Filip Kożuch

Wyróżnienia:

Mateusz Kożuch

Piotr Ciuła

Daniel Kalitka

Michał Górczyński, Franciszek Klicki

W kategorii Senior

I miejsce: Wiktoria Sikorska, Gracjan Niebieszczański

II miejsce: Krystian Jaworowski, Oskar Raszkiewicz

III miejsce: Michał Buczyński, Ryszard Konopko

Wyróżnienie:

Nikola Dujka

O swoich grach mówią laureaci: W kategorii Junior + Kadet: I miejsce ex aequo: Sebastian Janiuk i Adam Wierzbanowski. W kategorii Senior II miejsce: Krystian Jaworowski, Oskar Raszkiewicz i III miejsce: Michał Buczyński, Ryszard Konopko:

Zawodnicy i drużyny byli oceniani w następujących kategoriach wiekowych: junior – klasy IV-VI szkoły podstawowej, kadet – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i senior – szkoły ponadpodstawowe (do 18 roku życia). Nagrodami były gry planszowe i ksiąąki. (at)