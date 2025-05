Finał konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” w Politechnice Białostockiej

29 maja, 2025

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez pół roku online rozwiązywali łamigłówki – to za sprawą konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Najlepsi uczestnicy części online spotkali się w czwartek (29.05) w Politechnice Białostockiej na finale konkursu.

Na finał konkursu przyjechało 40 osób z całej Polski.

– Trzeba było rozwiązać problem podany w treści zadania. Głównie były to zadania geometryczne i wymagały bardzo dużo kreatywności. Trzeba było znaleźć po prostu pomysł na rozwiązanie tych zadań. Wydawały się proste, ale były trudne. Bardzo lubię rozwiązywać tego typu zadania i łamigłówki logiczne. Ćwiczenia były bardzo podobne do tych, które były online, więc tamte były proste, więc to też wiedziałam, jak rozwiązać – mówią uczestnicy finału konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa”.

Finał „Internetowej Ligi Łamigłówkowej” składał się z dwóch części, w których do ostatecznej rywalizacji przeszli najlepsi z pierwszej tury. Jak mówi dr Anna Poskrobko z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działającego przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, wszystkie zadania wymagały kreatywności. – Nie trzeba jakiejś takiej wiedzy stricte matematycznej, wzorów, natomiast to są takie zagadki, łamigłówki logiczne. Na pewno wiedzę matematyczną trzeba mieć, ale nie są to jakieś zadania olimpijskie, czy zadania z jakichś konkursów takich teoretycznych – tłumaczy dr Anna Poskrobko.

Zwycięzcy „Internetowej Ligi Łamigłówkowej” otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale oraz gry planszowe. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Lista laureatów Internetowej Ligi Łamigłówkowej w Politechnice Białostockiej:

Kategoria szkoły podstawowe

miejsce – Tobiasz Pieniężny Szkoła Podstawowa nr 3, Koźmin Wielkopolski miejsce – Mikołaj Kulpa Szkoła Podstawowa nr 9, Białystok miejsce – Miłosz Wabiński Szkoła Podstawowa nr 3, Gostyń

Kategoria szkoły ponadpodstawowe