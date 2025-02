Finał konkursu HI 5.0. Wygrała praca polegająca na wytworzeniu węgla aktywnego z pestek i łupin

10 lutego, 2025

Konkurs HI 5.0, fot. Hanna Kość Konkurs HI 5.0, fot. Hanna Kość

Nowatorskie rozwiązania problemów związanych z transformacją Przemysłu 5.0 były prezentowane na finale konkursu HI 5.0 organizowanym przez Politechnikę Białostocką. Uczestnicy, czyli absolwenci szkół wyższych, prezentowali swoje prace dyplomowe, które wyróżniały się innowacyjnością w przemyśle, rolnictwie czy zrównoważonym rozwoju.

Pierwsze miejsce w konkursie HI 5.0 – HUMAN-RESILIENT-SUSTAIN INNOVATOR 5.0 zajęła Renata Weygand, studentka Politechniki Białostockiej.

– Moja praca polegała na tym, że w warunkach laboratoryjnych z pestki i z łupin został wytworzony pełnowartościowy węgiel aktywny, który może znaleźć szerokie zastosowanie na przykład w uzdatnianiu wody. Wchodzi to w zakres gospodarka odpadami, czyli zamiast utylizować jakiś odpad, można go ponownie wykorzystać i otrzymać pełnowartościowy produkt, który będzie wykorzystywany w różnych dziedzinach, tam gdzie są potrzebne procesy adsorpcyjne, czy też wykorzystanie lokalnych gospodarek, bo to w nich właśnie znajdują się alternatywne surowce, które potem można wykorzystywać – tłumaczy inż. Renata Weygand.

Zdaniem prof. Arkadiusza Jurczuka z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, finaliście zaprezentowali innowacyjne prace o dużym potencjale wdrożeniowym, bo w zbliżającej się erze Przemysłu 5.0 tacy pracownicy będą potrzebni. – Szukamy pomysłów innowacyjnych, kreatywnych, które są skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju, na budowaniu odporności organizacji. Szukamy prac, które będą stymulowały też innowacyjny rozwój organizacji i będą też skoncentrowane na człowieku, na nas, bo my jesteśmy tym najważniejszym ogniwem transformacji 5.0, którą przechodzimy teraz – tłumaczy prof. Arkadiusz Jurczuk.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe, możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu w jednej z podlaskich firm oraz nominację do udziału w międzynarodowym konkursie „Student Innovation Prize”. Konkurs HI 5.0 – HUMAN-RESILIENT-SUSTAIN INNOVATOR 5.0 objęła patronatem prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej oraz Evoluma Klaster Przemysłowy. (hk)

Relacja Hanny Kość: