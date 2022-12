Finał konkursu „Biznes za milion”. Najlepsza interaktywna plakietka w kształcie plastra miodu

Grudzień 9, 2022

Finał konkursu BIZNES ZA MILION/fot Maciej Giedrojć Juraha Finał konkursu BIZNES ZA MILION/fot Maciej Giedrojć Juraha

Były aplikacje do podróży, korepetycji, czy testowania kosmetyków, ale to projekt Honey Pins, czyli interaktywne personalizowane plakietki w kształcie plastra miodu Przemysława Perkowskiego z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku okazał się najlepszy w konkursie „Biznes za milion”, zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Autor otrzymał indeks na studia na dowolnie wybrany kierunek realizowany właśnie na tym wydziale, tak jak 4 innych finalistów. Do finału stanęło w piątek (9 grudnia) w sumie 10 autorów prac. To najlepsze projekty wybrane przez jury ze wszystkich 21 zgłoszonych w tym roku.

– Tegoroczna trzecia już edycja konkursu była wyjątkowo udana. Na konkurs wpłynęło 21 świetnych projektów, wybraliśmy 10 najlepszych, z tych aż 5 zespołów otrzymało indeksy. To projekty ciekawe, o różnej tematyce. Wszystkie były bardzo dobrze przygotowane wraz z biznes planem i z ciekawymi prezentacjami. Mamy kreatywną, merytoryczną młodzież, już nie możemy się doczekać, by zaczęli studia na naszym wydziale – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB. zapraszając jednocześnie na kolejną edycję konkursu.

Autor zwycięskiego projektu Przemysław Perkowski tłumaczy, że Honey Pins to plakietki w kształcie plastrów miodu. – Można je personalizować, wymieniać ilustracje, nazwę, jest też możliwość łączenia ich ze sobą. Natomiast najdroższe w projekcie będzie skonsultowanie go ze specjalistami i sam druk w 3D – mówił odbierając nagrodę: indeks i iPhone.

Autorami 21 prac konkursowych byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu „Biznes za milion” było opisanie pomysłu na przedsięwzięcie biznesowe, którego maksymalna wartość to jeden milion złotych. Wybór branży, produkty, czy usługi zależał wyłącznie od kreatywności uczniów. Autorzy najlepszych pomysłów na „Biznes za milion” rywalizowali o indeks na studia na dowolnie wybrany kierunek studiów realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

W finale wzięły udział trzy zespoły dwuosobowe i siedmiu indywidualnych autorów prac konkursowych:

Patryk Perz – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego NR 1 w Białymstoku

Weronika Kondraciuk, Wiktoria Łukaszuk – IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Edyta Szygałowicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Irmina Roszczyc – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku

Jakub Rolak, Kornel Chomaniuk – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

Kamila Laskowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

Przemysław Perkowski – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Piotr Korneluk, Bartosz Hołubowicz – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Natalia Turowska, Jakub Gryka – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Amelia Jankowska – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Duet: Weronika Kondraciuk z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku oraz Wiktoria Łukaszuk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Białymstoku zajął 2 miejsce w finale. – Stworzyłyśmy aplikację dla osób lubiących spontaniczne podróże. Aplikacja umożliwia szybkie i spontaniczne wyjazdy. Samo jej stworzenie to duży koszt – przyznają finalistki.

Natomiast Jakub Rolak i Kornel Chomaniuk z Akademickiego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej uplasowali się na 4 miejscu. Ich projekt Learn It pozwala konsolidować rynek korepetycji. Aplikacja będzie posiadała zaawansowane opcje wyszukiwania korepetytorów, a czas wyszukiwania to raptem 5 kliknięć – podkreślają młodzi twórcy. I dodają, że aktualnie rynek nie posiada takiej właśnie aplikacji. (at)

Na finale konkursu „Biznes za milion” z mikrofonem była Aneta Topczewska: