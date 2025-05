Finał kampanii „Pola Nadziei”. Fundacja „Pomóż Im” zbiera na hospicjum dziecięce

9 maja, 2025

Wiceprezesi Fundacji „Pomóż Im" – Joanna Czupryńska-Kwiatkowska i dr hab. Eryk Latoch – podczas konferencji prasowej inaugurującej finał ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei" 2025 w Białymstoku.

Wolontariusze w żółtych koszulkach kwestować będą na ulicach Białegostoku, Łomży i kilkunastu mniejszych miejscowości województwa podlaskiego. 10 i 11 maja odbędzie się wielki finał kampanii „Pola Nadziei”, organizowanej przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Akcja ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby nieuleczalnie chorych dzieci oraz ich rodzin.

– Kampania, w której my edukujemy, uwrażliwiamy i zwracamy uwagę społeczeństwa na to, że są wokół nas osoby, które są nieuleczalnie chore i potrzebują wsparcia – mówi Joanna Czupryńska-Kwiatkowska, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”.

To już 15. edycja „Pól Nadziei” w regionie. Kampania wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a do Polski trafiła w 1998 roku. W województwie podlaskim realizuje ją jako jedyna Fundacja „Pomóż Im”. W tym roku do kampanii dołączyło ponad 100 placówek – od przedszkoli i szkół, po instytucje kultury i lokalne organizacje. Dzieci i młodzież organizowały kiermasze, zbiórki, występy i działania edukacyjne.

– W zeszłym roku udział w kampanii wzięło ponad 300 wolontariuszy. Aktywizujemy dzieci i młodzież, ale też dorosłych. Kwesty, działania charytatywne i edukacyjne organizowane są w szkołach i przedszkolach, także w małych miejscowościach – dodaje Czupryńska-Kwiatkowska.

Podopiecznymi hospicjum domowego Fundacji „Pomóż Im” jest obecnie 33 dzieci. Fundacja zapewnia im wsparcie medyczne i psychologiczne, ale także opiekę nad rodzeństwem i rodzinami po stracie. Kluczowym wyzwaniem jest dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Sochoniach pod Białymstokiem.

– Aby ukończyć ten projekt, potrzebujemy około 10 milionów złotych. Chcielibyśmy zakończyć budowę w ciągu dwóch, trzech lat, ale wszystko zależy od dostępnych środków – mówi dr hab. Eryk Latoch, wiceprezes Fundacji.

Fundacja prowadzi również regularne zajęcia dla dzieci w klinice onkologii i hematologii w Białymstoku. Wolontariusze pomagają nie tylko chorym, ale i ich bliskim.

– Często w cieniu choroby pozostają zdrowe rodzeństwo i cała rodzina. Nasze działania organizujemy tak, by nikt nie czuł się samotny – podkreśla dr hab. Latoch.

Zbiórki w ramach „Pól Nadziei” można wciąż wspierać online. Fundacja zachęca także do wolontariatu i wsparcia rzeczowego – szczególnie potrzebny jest obecnie remont dachu budynku hospicjum w Sochoniach. (red.)