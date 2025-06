Finał BUT CUP 2025 w Politechnice Białostockiej – sportowa integracja międzynarodowej społeczności akademickiej

10 czerwca, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Politechnika Białostocka już po raz trzeci zorganizowała międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej BUT CUP o Puchar Rektor, który odbył się w dniach 9–10 czerwca 2025 roku. W sportowych zmaganiach na boisku Orlik w samym sercu kampusu udział wzięło 86 zawodników z kilkunastu krajów świata, reprezentujących różne kultury i kontynenty. Wydarzenie nie tylko dostarczyło wielu emocji, ale również doskonale wpisało się w misję uczelni – wspieranie integracji międzynarodowej oraz promocję zdrowego stylu życia.

BUT CUP 2025 rozegrano na nowoczesnym Orliku w kompleksie sportowym Politechniki Białostockiej. Dwudniowe rozgrywki przyciągnęły uwagę studentów, pracowników i sympatyków uczelni. 8 drużyn, w tym 4 międzynarodowe, 3 lokalne i 1 złożona z pracowników PB, rywalizowało w sumie w 16 emocjonujących meczach.

Zawodnicy pochodzili m.in. z takich krajów jak Hiszpania, Portugalia, Indie, Syria, Nigeria, Kazachstan, Burundi, Zimbabwe, Kuba, Palestyna, Turcja, Etiopia, Kirgistan, Rwandy czy Mauritius, co podkreśla globalny charakter wydarzenia.

Zwycięzcą trzeciej edycji turnieju została międzynarodowa drużyna „Panthers”, w której składzie znaleźli się studenci m.in. z Hiszpanii, Zimbabwe, Palestyny i Kuby. Drugie miejsce zajęła drużyna „Golec Brothers”, a na trzecim miejscu uplasował się zespół „BUT Staff”, reprezentujący kadrę akademicką i administracyjną uczelni.

Politechnika Białostocka jest jedną z najaktywniej rozwijających współpracę międzynarodową uczelni technicznych w Polsce. Zajmuje: 1. miejsce w Polsce w kategorii „wymiana studencka – przyjazdy” według QS Europe University Rankings 2025, 2. miejsce w Europie Wschodniej i 50. miejsce w Europie ogólnie w tym kryterium.

Uczelnia jest również członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ACROSS, które łączy 9 uniwersytetów europejskich, tworząc wspólną przestrzeń edukacyjną i badawczą.

Turniej BUT CUP zorganizowano w ramach projektu „Akcja-Integracja 2.0”, realizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej PB. Inicjatywa finansowana z Programu NAWA Welcome to Poland ma na celu tworzenie otwartego, przyjaznego i zintegrowanego środowiska akademickiego, szczególnie dla studentów zagranicznych.

(pj)