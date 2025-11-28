Finał „Biznes za milion” 2025 w Politechnice Białostockiej – znamy zwycięzców indeksów!

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się finał VI edycji konkursu „Biznes za milion” – jednego z najważniejszych wydarzeń wspierających przedsiębiorczość młodzieży w regionie. W tegorocznej odsłonie udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Suwałk i Augustowa, którzy spośród aż 117 zgłoszeń zostali wyłonieni do finałowej dziesiątki. To wyjątkowy konkurs, ponieważ jego laureaci otrzymują indeksy na dowolny kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB oraz nagrody rzeczowe. W tym roku poziom projektów był wyjątkowo wysoki, a jury miało trudne zadanie, by wyłonić najlepszych innowatorów.
Zwycięzcy indeksów – kto zdobył najważniejsze nagrody?
W 2025 roku indeksy zdobyli:
Kacper Domagała
Katarzyna Żemojduk
Łukasz Świerzbiński
Jakub Dzietczyk
Natalia Perkowska
Patrycja Bielska
Maciej Idźkowski
To właśnie ci uczniowie zaprezentowali projekty, które wyróżniały się innowacyjnością, dojrzałością biznesową i realnym potencjałem wdrożeniowym.
Najlepszy projekt zespołowy – TimeCare
Nagroda za najlepszy projekt zespołowy trafiła do duetu:
Katarzyna Żemojduk
Łukasz Świerzbiński
Ich projekt TimeCare okazał się rozwiązaniem, które zachwyciło jury zarówno pomysłem, jak i możliwością jego praktycznego zastosowania.
Najlepszy projekt indywidualny – VerbAI
Tytuł najlepszego projektu indywidualnego otrzymała:
Natalia Perkowska
Jej autorski projekt VerbAI został doceniony za świeżość, profesjonalne opracowanie i wizję rozwoju w obszarze nowych technologii.
Nagroda Dziekana – PomocnaDłoń.pl
Specjalna Nagroda Dziekana trafiła do:
Kacpra Domagały
Jego projekt PomocnaDłoń.pl wyróżnił się szczególną wartością społeczną i potencjałem wdrożeniowym.
Konkurs, który zmienia przyszłość młodych przedsiębiorców
„Biznes za milion” to nie tylko rywalizacja – to przede wszystkim przestrzeń do rozwoju. Młodzież ma okazję:
zdobyć doświadczenie w tworzeniu modelu biznesowego,
zaprezentować swoje pomysły przed ekspertami i inwestorami,
zyskać dostęp do studiów na prestiżowym wydziale,
poznać rówieśników, którzy również chcą budować innowacyjne projekty.
W poprzednich edycjach konkursu powstawały projekty, które później były rozwijane w realnych przedsięwzięciach. W tym roku również wiele finałowych prac ma potencjał, by stać się profesjonalnym biznesem.
(pc)