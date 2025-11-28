Home Wiadomości Finał „Biznes za milion” 2025 w Politechnice Białostockiej – znamy zwycięzców indeksów!

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się finał VI edycji konkursu „Biznes za milion” – jednego z najważniejszych wydarzeń wspierających przedsiębiorczość młodzieży w regionie. W tegorocznej odsłonie udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Suwałk i Augustowa, którzy spośród aż 117 zgłoszeń zostali wyłonieni do finałowej dziesiątki. To wyjątkowy konkurs, ponieważ jego laureaci otrzymują indeksy na dowolny kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB oraz nagrody rzeczowe. W tym roku poziom projektów był wyjątkowo wysoki, a jury miało trudne zadanie, by wyłonić najlepszych innowatorów.
Zwycięzcy indeksów – kto zdobył najważniejsze nagrody?

W 2025 roku indeksy zdobyli:

  • Kacper Domagała

  • Katarzyna Żemojduk

  • Łukasz Świerzbiński

  • Jakub Dzietczyk

  • Natalia Perkowska

  • Patrycja Bielska

  • Maciej Idźkowski

To właśnie ci uczniowie zaprezentowali projekty, które wyróżniały się innowacyjnością, dojrzałością biznesową i realnym potencjałem wdrożeniowym.

Najlepszy projekt zespołowy – TimeCare

Nagroda za najlepszy projekt zespołowy trafiła do duetu:

  • Katarzyna Żemojduk

  • Łukasz Świerzbiński

Ich projekt TimeCare okazał się rozwiązaniem, które zachwyciło jury zarówno pomysłem, jak i możliwością jego praktycznego zastosowania.

Najlepszy projekt indywidualny – VerbAI

Tytuł najlepszego projektu indywidualnego otrzymała:

  • Natalia Perkowska

Jej autorski projekt VerbAI został doceniony za świeżość, profesjonalne opracowanie i wizję rozwoju w obszarze nowych technologii.

Nagroda Dziekana – PomocnaDłoń.pl

Specjalna Nagroda Dziekana trafiła do:

  • Kacpra Domagały

Jego projekt PomocnaDłoń.pl wyróżnił się szczególną wartością społeczną i potencjałem wdrożeniowym.

Konkurs, który zmienia przyszłość młodych przedsiębiorców

„Biznes za milion” to nie tylko rywalizacja – to przede wszystkim przestrzeń do rozwoju. Młodzież ma okazję:

  • zdobyć doświadczenie w tworzeniu modelu biznesowego,

  • zaprezentować swoje pomysły przed ekspertami i inwestorami,

  • zyskać dostęp do studiów na prestiżowym wydziale,

  • poznać rówieśników, którzy również chcą budować innowacyjne projekty.

W poprzednich edycjach konkursu powstawały projekty, które później były rozwijane w realnych przedsięwzięciach. W tym roku również wiele finałowych prac ma potencjał, by stać się profesjonalnym biznesem.

(pc)

