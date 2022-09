Finał akcji „Tornister pełen uśmiechów” organizowanej przez Caritas

Wrzesień 20, 2022

Fot. Hanna Kość

350 plecaków z wyprawkami szkolnymi zebrał Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Wyprawki otrzymały dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących z Polski, Ukrainy i Białorusi.

W tym roku ofiarność darczyńców była zdecydowanie większa, niż w roku poprzednim.

– W tegorocznej kampanii pomocy udzieliliśmy 150 dzieciom ukraińskim przebywających na terenie Polski, 50 plecaków zostało przygotowanych dzieciom na Ukrainę, 100 plecaków przygotowaliśmy dzieciom na Białoruś, jak również pomocą zostały objęte dzieci najbardziej potrzebujące z terenu Archidiecezji Białostockiej – mówi Monika Łyżwa, fundraiser Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Każdego roku do Caritas zgłaszają się nauczyciele, którzy proszę o wyprawki dla dzieci.

– Zawsze będą takie osoby, mimo różnych państwowych programów pomocowych, to i tak zawsze się ktoś znajdzie najbiedniejszy – mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ks. Jerzy Sęczek. – To jest piękne, że w tym roku tak dużo tych plecaków udało się przygotować. Parafie przynosiły, ale też różne instytucje to fundowały. Z naszych środków wsparliśmy zwłaszcza zakup wyprawek dzieciom, które przebywają pod opieką Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Białostockie Caritas prowadzi wspomniane Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, w którym pomoc została już udzielona ponad 2 tys. Ukraińców.

Od najbliższej soboty (24.09) w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Kościelnej będzie wystawa prac ukraińskich dzieci z Centrum. W trakcie wystawy będzie można wesprzeć Caritas. Środki zostaną przeznaczone w zakup żywności czy materiałów edukacyjnych. (hk)