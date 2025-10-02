Filmy promujące Podlasie i Białystok przy okazji Ligi Konferencji UEFA

2 października, 2025

Przedstawiciele władz Białegostoku i regionu podczas prezentacji filmów promujących miasto i Podlasie przy okazji gry Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji UEFA. Fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski / UM Białystok

Europejskie mecze Jagiellonii Białystok to nie tylko sportowe emocje, ale także wyjątkowa okazja do promocji miasta i regionu. Przy okazji startu Dumy Podlasia w Lidze Konferencji UEFA powstały dwa filmy, które pokazują piękno Podlasia i nowoczesny charakter jego stolicy.

Pierwszy materiał przygotowano we współpracy z Województwem Podlaskim – partnerem strategicznym projektu. Nie skupia się wyłącznie na Białymstoku, ale pokazuje cały region: puszcze, rzeki, jeziora, a także wielokulturowe tradycje. Podlasie przedstawione jest jako miejsce niezwykłe – pełne spokoju, naturalnego piękna i atrakcji, które warto odkryć nie tylko przy okazji piłkarskich rozgrywek.

Drugi film powstał dzięki współpracy z Miastem Białystok. Skupia się na samej stolicy regionu – jej otwartości, energii i charakterystycznych miejscach. W materiale widzimy Pałac Branickich, Rynek Kościuszki oraz zielone przestrzenie, które sprawiają, że Białystok jest miastem przyjaznym mieszkańcom i gościom. Film podkreśla także wyjątkową atmosferę wokół Chorten Areny – stadionu przygotowanego na przyjęcie kibiców z całej Europy.

Samorząd wojewódzki i miejski podkreślają, że udział Jagiellonii w Lidze Konferencji UEFA to dla regionu niepowtarzalna szansa. Dzięki transmisjom i kibicom podróżującym za swoją drużyną, o Białymstoku i Podlasiu usłyszą tysiące osób w całej Europie. To promocja, jakiej nie da się kupić – bo sport stał się najlepszą wizytówką regionu. (red.)