Home Wiadomości Filmy promujące Podlasie i Białystok przy okazji Ligi Konferencji UEFA

Wiadomości

2 października, 2025

Filmy promujące Podlasie i Białystok przy okazji Ligi Konferencji UEFA

Grupa mężczyzn stoi na tle ścianki promującej Miasto Białystok. Wśród nich przedstawiciele władz miasta, regionu oraz środowiska sportowego podczas prezentacji filmów promujących Białystok i Podlasie w związku z udziałem Jagiellonii w Lidze Konferencji UEFA. Przedstawiciele władz Białegostoku i regionu podczas prezentacji filmów promujących miasto i Podlasie przy okazji gry Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji UEFA. Fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski / UM Białystok
Europejskie mecze Jagiellonii Białystok to nie tylko sportowe emocje, ale także wyjątkowa okazja do promocji miasta i regionu. Przy okazji startu Dumy Podlasia w Lidze Konferencji UEFA powstały dwa filmy, które pokazują piękno Podlasia i nowoczesny charakter jego stolicy.

Pierwszy materiał przygotowano we współpracy z Województwem Podlaskim – partnerem strategicznym projektu. Nie skupia się wyłącznie na Białymstoku, ale pokazuje cały region: puszcze, rzeki, jeziora, a także wielokulturowe tradycje. Podlasie przedstawione jest jako miejsce niezwykłe – pełne spokoju, naturalnego piękna i atrakcji, które warto odkryć nie tylko przy okazji piłkarskich rozgrywek.

 

Drugi film powstał dzięki współpracy z Miastem Białystok. Skupia się na samej stolicy regionu – jej otwartości, energii i charakterystycznych miejscach. W materiale widzimy Pałac Branickich, Rynek Kościuszki oraz zielone przestrzenie, które sprawiają, że Białystok jest miastem przyjaznym mieszkańcom i gościom. Film podkreśla także wyjątkową atmosferę wokół Chorten Areny – stadionu przygotowanego na przyjęcie kibiców z całej Europy.

 

 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Post udostępniony przez Miasto Białystok (@wbialystok)

 

Samorząd wojewódzki i miejski podkreślają, że udział Jagiellonii w Lidze Konferencji UEFA to dla regionu niepowtarzalna szansa. Dzięki transmisjom i kibicom podróżującym za swoją drużyną, o Białymstoku i Podlasiu usłyszą tysiące osób w całej Europie. To promocja, jakiej nie da się kupić – bo sport stał się najlepszą wizytówką regionu. (red.)

Najnowsze wiadomości
Nowy parkomat w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku z funkcją płatności kartą i BLIK-iem. W tle zaparkowane samochody na miejskim parkingu.
Nowe parkomaty już działają ... więcej
Panorama lotnicza kompleksu budynków po dawnej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 6, otoczonych parkingami i zielenią. Obiekt wkrótce stanie się nową siedzibą Urzędu Miejskiego.
Budynki po WSAP staną się no ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
Grupa mężczyzn stoi na tle ścianki promującej Miasto Białystok. Wśród nich przedstawiciele władz miasta, regionu oraz środowiska sportowego podczas prezentacji filmów promujących Białystok i Podlasie w związku z udziałem Jagiellonii w Lidze Konferencji UEFA.
Filmy promujące Podlasie i Bi ... więcej
Fragment trasy Via Baltica
Via Baltica w pełni ukończon ... więcej
Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, przemawia do mikrofonu podczas „Dnia pierwszaka” na Wydziale Mechanicznym. W tle ekran z napisem „Dzień pierwszaka Wydział Mechaniczny” i uczestnicy wydarzenia.
Nowy rok akademicki w Politech ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.