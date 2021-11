Filmy, koncerty, wystawa i warsztaty. 4 dni z kulturą niezależną w ramach Festiwal Underground/Independent

Listopad 24, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W Białymstoku rozpoczyna się Festiwal Underground/Independent. Od czwartku (25.11) do niedzieli (28.11) czeka nas kilkanaście ciekawych wydarzeń. Będą to filmy, koncerty, wystawa i warsztaty.

Festiwal Underground/Independent to dużo dobrego niezależnego kina. W tegorocznym programie znalazło się dziesięć produkcji filmowych.

– Tytułów mamy dziesięć. Każdy z nich wyjątkowy, każdy nie warty przegapienia. Warto sobie dobrze zaplanować ten nadchodzący czas, ponieważ będzie co oglądać. Część filmów będzie połączona ze spotkaniami z twórcami, więc jest to też taka dodatkowa gratka i możliwość zanurzenia się w te prace jeszcze bardziej – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal zainauguruje „Animal” – produkcja edukacyjna dla szkół. Film zostanie pokazany w przypadający 25 listopada „Dzień bez futra”.

– Na początek przygotowaliśmy propozycję dla szkół, wzbogacającą wiedzę ekologiczną. Będzie to film „Animal”, w którym bohaterowie wędrując po świecie opowiadają o tym, co się aktualnie dzieje w naturze, a nie dzieje się najlepiej. Doświadczamy bowiem szóstego masowego wymierania gatunków – mówi Monika Piskurewicz.

W pierwszym dniu festiwalu otwarta zostanie wystawa komiksów i ilustracji autorstwa Katarzyny Zawadki „Zavki”, która jest autorką tegorocznej oprawy graficznej festiwalu.

– Co roku, już od ponad 20 lat, zapraszamy twórcę, by stworzył oprawę wizualną naszego festiwalu. Tradycją też jest, by ten twórca przygotował nam także zbiór swoich prac, które my następnie prezentujemy w foyer Kina Forum. „Zavka” przygotowała kilkadziesiąt swoich prac – ilustracji z książek oraz komiksów. Swego czasu jedną z ważniejszych publikacji, którą zasłynęła był komiks „Głodny Jaś i żarłoczna Małgosia” będący psychodeliczną wariacją słynnej bajki – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Otwarcie wystawy w czwartek (25.11) o 17.30 w foyer kina Forum. Wstęp jest wolny. (mt)

Harmonogram Festiwalu Underground/Independent:



25 listopada

9:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Dzień bez futra: ANIMAL, reż. Cyril Dion (Francja 2021, 120’) – pokaz przedpremierowy dla szkół

17:30 Foyer Forum, wstęp wolny

komiks ZAVKA: Komiksy i ilustracje – wernisaż wystawy

18:15 Kino Forum, bilet: 13 zł

film ZAPPA, reż. Alex Winter (USA 2020, 129’)

20:00 Klub FAMA, bilet: 20 zł

koncert THE PAU

21:30 Kino Forum, bilet: 13 zł

film JAK DOBRZE ŻYĆ NAGO, reż. Jan Dalchow (Norwegia 2020, 56’) + skype z reżyserem + inauguracja istnienia Różowej Skrzyneczki

26 listopada

18:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film SISTERS WITH TRANSISTORS, reż. Lisa Rovner (Wielka Brytania 2020, 90’)

19:30 Klub FAMA, wstęp wolny

film AMERICA RECYCLED, reż. Noah Hussin, Timothy Hussin (USA 2015, 97’) + spotkanie z ekipą Bike Days

22:00 Kino Forum, bilet: 16 zł

film THE ROOM z polskim dubbingiem!, reż. Tommy Wiseau (USA 2003, 99’) + spotkanie z twórcami dubbingu, ekipą Najlepszych z Najgorszych

27 listopada

16:30 Kino Forum, bilet: 13 zł

film ODWAGA, reż. Aleksiej Paluyan (Niemcy 2021, 90’) + skype z reżyserem

19:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film W CENTRUM KOMIKSU, reż. Maciej Bierut (Polska 2020, 78’) + spotkanie z reżyserem

20:30 Klub FAMA, bilet: 20 zł

koncert PSYCHOGEOGRAFIA

28 listopada

12:00-15:00 Centrum im. Ludwika Zamenhofa, bilet: 20 zł/dziecko + opiekun

warsztaty CZYSTY PRZYPADEK – warsztaty kreatywne z makietami dla dzieci

prowadzenie Kamila Okrutny-Jasińska

16:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film PIOSENKI O MIŁOŚCI, reż. Tomasz Habowski (Polska 2021, 90’) + spotkanie z reżyserem

18:30 Kino Forum, bilet: 13 zł

film UCIECZKA NA SREBRNY GLOB, reż. Kuba Mikurda (Polska 2021, 94’) + skype z reżyserem