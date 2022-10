Filmowe Podlasie Edukuje – warsztaty z Kobasem Laksą w Białostockim Ośrodku Kultury

Październik 14, 2022

Kobas Laksa, źródło: BOK Kobas Laksa, źródło: BOK

Białostocki Ośrodek Kultury organizuje warsztaty pisania scenariuszy, które poprowadzi Kobas Laksa – reżyser, scenarzysta, montażysta, autor filmów dokumentalnych, fabularnych i teledysków. Zajęcia odbywać się będą w ramach akcji „Filmowe Podlasie Edukuje!”.

To autorski cykl wykładów i warsztatów dla początkujących pasjonatów sztuki filmowej i tych, którzy planują zdawać do szkół filmowych, ale nie wiedzą od czego zacząć. To także kurs dla osób, które – jako uważni widzowie – chcą lepiej zrozumieć strukturę budowy scenariusza, narracji wizualnej oraz ukryte intencje twórców filmowych.

– W tym roku naszym wykładowcą będzie Kobas Laksa, uznany grafik, filmowiec, artysta wizualny, który robi klipy filmowe i jest m.in. autorem odsłony wizualnej tegorocznej akcji FPA!. Cały czas można się zapisywać na te warsztaty. Będą to spotkania stacjonarne bazowe w Białostockim Ośrodku Kultury, jak również konsultacje online na ZOOM-ie czy Skype. Zapraszamy wszystkich, którym marzyło się napisać scenariusz, z którego później powstanie świetny film. Jest okazja, by to zrobić i popracować z profesjonalistą – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Warsztaty potrwają ponad dwa miesiące. Udział w nich mogą wziąć osoby powyżej 16 lat. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem dkf@bok.bialystok.pl. (mt)