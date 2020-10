Filmowe Podlasie Atakuje! Reżim sanitarny i mniej widzów na sali kinowej

Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę (17.10) na premierowy pokaz najnowszego zestawu Filmowe Podlasie Atakuje. W 17. edycji wydarzenia o Złotego Golfa, czyli nagrodę publiczności powalczy 18 zgłoszonych filmów.

Filmy będzie można oglądać w dwóch setach. To głosy widzów zdecydują, który z autorów otrzyma 1000 złotych.

Wstęp na pokaz jest wolny. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W związku z wejściem Białegostoku do strefy czerwonej, na salę kina Forum będzie mogła wejść mniejsza ilość widzów, nie przekraczająca w sumie 25% wszystkich dostępnych miejsc.

Filmowe Podlasie Atakuje! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach. (mt/mc)

SELEKCJA FPA! 2020

SET I (66′) – godz. 16:00

Ruda ścieżka, reż. Piotr Charkiewicz / fabuła (4’17”)

Wspólnota, reż. Olga Grybowicz / animacja (5’27”)

Miss God: Mieszkają, reż. Joanna Zubrycka / teledysk (2’32”)

Ania, reż. Michał Krot / fabuła (21’32”)

Gdy nie widzę, reż. Krzysztof Świderski / dokument (7’33”)

Different State: Mental, reż. Rafał Januszczyk / teledysk (5′)

Roz-poznanie, reż. Przemysław Świda / animacja (6′)

Szepty, reż. Izabela Zubrycka / dokument (10’15”)

Niecodziennik Epidemiologiczny 1, reż. Agnieszka Waszczeniuk / animacja (3’43”)

SET II (ok. 77′) – godz. 18:00

Biegun, reż. Katarzyna Mystkowska / fabuła (8′)

Ostatni Junak, reż. Mikołaj Janik / dokument (14’35”)

Phil Collins: In The Air Tonight, Adrian Ugowski remix, reż. Maciej Rogało / teledysk (3’23”)

Klechdy, reż. Paweł Łukomski / fabuła (23’42”)

Now Listen, reż. Kijek/Adamski / animacja (3’50”)

Ślad, reż. Mateusz Grzymkowski / dokument (7’50”)

Rozwiązanie, reż. Szymon Ruczyński / animacja (8′)

Organek: Pogo, reż. Maciek Szupica i Krzysztof Kiziewicz / teledysk (5′)

Niecodziennik Epidemiologiczny 3, reż. Agnieszka Waszczeniuk / animacja (2’50”)

Więcej o filmach:

Set I

Ruda ścieżka (4’17”) / reż. Piotr Charkiewicz

Co, jeśli zaczniesz o tym myśleć?

Co, jeśli ja tego nie dostrzegę?

Wspólnota (5’27”) / reż. Olga Grybowicz

Animacja poklatkowa, będąca krótką opowieścią o procesie akceptacji nowego lokatora przez małą społeczność. Akcja filmu rozgrywa się w bloku, którego lokatorami są w większości starsi ludzie.

Głównym motywem jest peregrynacja obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej. Animacja jest subiektywnym spojrzeniem autorki na społeczność niezwykle oddaną tradycjom ściśle powiązanym z religią, na mentalność mieszkańców małych miast północno-wschodniej Polski.

Miss God: Mieszkają (2’32”) / reż. Joanna Zubrycka

Krótka etiuda utrzymana w klimacie filmu noir. Owiana atmosferą pesymizmu i niepewności, związaną ze zmianami w obyczajowości i tożsamości, jakie dokonują się za sprawą gwałtownej industrializacji i urbanizacji świata oraz pojawiania się społeczeństwa masowego i konsumpcyjnego.

Ania (21’32”) / reż. Michał Krot

Surrealistyczny dramat. Główna bohaterka, po usłyszeniu niepomyślnej diagnozy lekarskiej zaczyna poważnie w siebie wątpić. Kobieta porównuje się do niedziałających przedmiotów. Staje się też niewidzialna i szybko uczy się panować nad nowymi zdolnościami. Dziewczyna ucieka od swojego partnera i problemów, by cieszyć się nowymi zdolnościami.

Gdy nie widzę (7’33”) / reż. Krzysztof Świderski

Dokumentalna impresja o zejściu w głąb jaskini.

Grotołaz mierzy się z ciemnością wnętrza Ziemi.

Different State: Mental (5′) / reż. Rafał Januszczyk

Different State to industrialny zespół, który narodził się w latach 90. w Polsce i później kontynuował swoją działalność w USA. Od lat związany z wytwórnią Zoharum, dla której wydał już wiele albumów. Utwór “Mental” pochodzi z ostatniej, podwójnej płyty “Enormous Component of Motor Unit”.

Roz-poznanie (6′) / reż. Przemysław Świda

Inspiracją do filmu stało się doświadczenie autorefleksji oraz wyzwanie, jakim dla każdego człowieka jest kształtowanie własnej osobowości. Na lekko abstrakcyjnym poziomie film ma przedstawić kształtowanie się pojęcia „ja” w dwóch przestrzeniach: subiektywnej, nieuświadomionej oraz obiektywnej, narracyjnej – „ja” przeżywający i „ja” refleksyjny.

Szepty (10′) / reż. Izabela Zubrycka

W pewnej podlaskiej wsi żyje kobieta blisko związana z naturą. Zajmuje się ogrodem, zielarstwem. Po zmroku oddaje się pradawnej praktyce szeptuństwa. Pod osłoną nocy odprawia rytuały palenia róży, oczyszczania kurzym jajem. Modlitwy odmawia szeptem, lecząc schorowane ciała i dusze.

Intymny portret kobiety. Próba przyjrzenia się jej niezwykłemu światu, najpełniej ujawniającemu się w cichych szmerach jej szeptów.

Niecodziennik Epidemiologiczny 1 (3’43”) / reż. Agnieszka Waszczeniuk

Satyryczny miniserial animowany, dotyczący codzienności w świecie opanowanym przez koronawirusa.

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Set II

Biegun (8′) / reż. Katarzyna Mystkowska

Filmowa wędrówka pełna kruchych wspomnień. To ułamki doświadczeń przekształcone w kadry. Opowieść o wewnętrznym świecie pełnym niepokoju.

Ostatni Junak (14’35”) / reż. Mikołaj Janik

Gosia i Krystian jadą bardzo krętą drogą. Czy istnieje korelacja między pasją i miłością? A między miłością i bólem? Czym jest zależność od drugiego człowieka, a czym prawdziwa wolność?

Phil Collins: In The Air Tonight, Adrian Ugowski remix (3’23”) / reż. Maciej Rogało

Audiowizualny remiks i reinterpretacja światowego przeboju Phila Collinsa i klipu autorstwa Stuarta Orme. To hołd złożony twórcom oryginału, zrealizowany jednak w nowoczesnej stylistyce, z lekkim przymrużeniem oka. To wesołe dzieło na ciężkie czasy.

Klechdy (24′) / reż. Paweł Łukomski

Juju, imigrant z Afryki, próbując przedostać się do Unii Europejskiej trafia w ręce handlarzy organów, Boboka i Mary. Szczęśliwie udaje mu się uciec z rąk oprawców do pobliskiej wioski. Tam pod swój dach przyjmuje go sympatyczna staruszka, każąca mówić do siebie Kiki.

W tym samym czasie Bobok i Mara ruszają śladem Juju…

Now Listen (4′) / reż. Kijek/Adamski

Próba dialogu między kobietą i mężczyzną ewoluuje w symboliczne zjawisko. Kobieta przenosi się w kosmos i wraca na Ziemię, by nawiązać nić porozumienia z mężczyzną na piedestale.

Ślad (7’50”) / reż. Mateusz Grzymkowski

Katarzyna pragnie zostawić po sobie ślad. Wie, że z powodu swojej niepełnosprawności nigdy nie będzie miała własnej rodziny i dzieci. Dlatego chce pozostać przynajmniej w pamięci innych ludzi.

„Ślad” to pytanie o sens życia. Pytanie na które nie ma odpowiedzi.

Rozwiązanie (7’56”) / reż. Szymon Ruczyński

Jest XXI wiek. Bohaterka filmu z niedowierzaniem obserwuje, jak wśród niewielkiej lokalnej społeczności odżywa wiara w czary. Wobec tajemniczej kobiety padają oskarżenia o uprawianie czarnej magii. Każdy ma coś do powiedzenia, a do gry włączają się miejscowe władze, środki masowego przekazu i Kościół. Nawet sama bohaterka odkrywa, że zajęcie stanowiska w tym sporze może nie być tak oczywiste, jak zdawało się na początku.

Organek: Pogo (5′) / reż. Maciek Szupica i Krzysztof Kiziewicz

Impresja o tym, co teraz dzieje się w polskim społeczeństwie. Nastąpił dziwny czas podziałów i rozłamów społecznych. To luźna krytyka polityczna czasów, w których żyjemy i nastrojów politycznych, które nas otaczają.

“Nie staramy się stawać po żadnej ze stron. Po prostu przyglądamy się temu z ciekawością i przerażeniem zarazem.” – mówią autorzy.

Niecodziennik Epidemiologiczny 3 (2’50”) / reż. Agnieszka Waszczeniuk

Satyryczny miniserial animowany, dotyczący codzienności w świecie opanowanym przez koronawirusa.

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.