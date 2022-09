Filmowe Podlasie Atakuje! 2022 – rozpoczyna się nabór filmów

Wrzesień 13, 2022

źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

Filmowcy-amatorzy z Podlaskiego mogą już zgłaszać swoje produkcje do przeglądu Filmowe Podlasie Atakuje. Jest na to czas do 6 października.

Filmowe Podlasie Atakuje to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego.

Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.

Pokaz wyselekcjonowanych filmów odbędzie się 15 października w białostockim kinie Forum.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15-20 Mbit/s)

– pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera/reżyserki oraz czas trwania

– krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim

– telefon oraz e-mail kontaktowy

– zdjęcie z filmu (300 DPI)

– zdjęcie reżysera/reżyserki (300 DPI)

– informację o miejscu pochodzenia lub związku reżysera/reżyserki z Podlasiem

– krótką biografię twórcy/twórczyni (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim

Zgłoszenia przyjmowane są drogą: e-mail: film@bok.bialystok.pl lub pocztową/osobiście na adres: Filmowe Podlasie Atakuje! Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5 15-281 Białystok. (mt)