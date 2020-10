Filmowe Podlasie Atakuje! 2020 – wciąż trwa nabór filmów

Październik 1, 2020

Filmowe Podlasie ciągle w natarciu. Trwa wciąż nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu. Czas jest do 7 października.

– Po raz kolejny zapraszamy twórców z Podlasia pochodzących lub zamieszkujących te tereny do dzielenia się swoimi najnowszymi filmowymi dziełami. Pokaz filmowy jest zaplanowany na 17 października w kinie Forum. Wtedy filmy wyselekcjonowane zaprezentujemy i oczywiście będą one walczyły o Złoty Golf, czyli Nagrodę Publiczności – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. – Zależy nam na tym, żeby podsumować to, co dzieje się wśród podlaskich twórców filmów krótkometrażowych.

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.

Zgłoszenie powinno zawierać: film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15-20 Mbit/s), pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera oraz czas trwania, krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim, telefon oraz e-mail kontaktowy, zdjęcie z filmu (300 DPI), zdjęcie reżysera/ki (300 DPI) i krótką biografię twórcy (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim.

Białostocki Ośrodek Kultury w ramach akcji FILMOWE PODLASIE EDUKUJE! przygotowuje też warsztaty filmowe, prowadzone przez Piotra Dylewskiego, wielokrotnie nagradzanego twórcę krótkich i pełnometrażowych filmów. Zainteresowani mogą się już zgłaszać. Szczegóły są tutaj. (mt/mc)