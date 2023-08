Filmowcy z Podlaskiego lub stąd pochodzący mogą zgłaszać swoje produkcje do przeglądu FPA!

29 sierpnia, 2023

Filmowe Podlasie Atakuje 2023, źródło: mat. org. Filmowe Podlasie Atakuje 2023, źródło: mat. org.

Krótkometrażowe fabuły, dokumenty, animacje, wideoklipy czy filmy eksperymentalne można wciąż zgłaszać do przeglądu Filmowe Podlasie Atakuje 2023. Jest na to czas do 6 października. Najlepsze filmy powalczą o legendarny Złoty Golf, czyli Nagrodę Publiczności.

Organizatorzy zapraszają twórców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z filmem, jak i tych, którzy już zostali docenieni przez filmową branżę.

– Tak jak powtarzamy co roku: inicjatywa ta ma na celu promocję twórczości filmowej osób z Podlasia. Z przyjemnością i z wielką radością pokazujemy filmy twórców, którzy robią karierę, rozwijają się, wzrastają i działają profesjonalnie już w branży filmowej, ale z ogromną radością i dumą pokazujemy również filmy osób, które dopiero wkraczają w ten świat, które stawiają swoje pierwsze kroki i wybierają film jako język, którym chcą się komunikować – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– trwający maksymalnie 30 minut film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15-20 Mbit/s)

– pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera/reżyserki oraz czas trwania

– krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim

– telefon oraz e-mail kontaktowy

– zdjęcie z filmu (300 DPI)

– informację o miejscu pochodzenia lub związku reżysera/reżyserki z Podlasiem

– krótką biografię twórcy/twórczyni (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim

Zgłoszenia przyjmowane są drogą: e-mail: film@bok.bialystok.pl (w tytule: ZGŁOSZENIE FPA + tytuł filmu) lub pocztową / osobiście na adres: Filmowe Podlasie Atakuje! Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5 15-281 Białystok.

– Wzrasta liczba filmów robionych przez kobiety. (…) Gdzieś tak od 7 lat tych filmów kobiecych jest coraz więcej, i w środowisku podlaskim, i w ogóle jest taki fajny trend w tym kierunku – dodaje Monika Piskurewicz.

Filmowe Podlasie Atakuje to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego.

Pokaz wyselekcjonowanych filmów odbędzie się 14 października w kinie Forum. (mt)

O szczegółach opowiada Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury: