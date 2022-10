Film „Ślicznotka” zadebiutuje na dużym ekranie

Październik 20, 2022

Adam Zieleniecki, Krzysztof Pilat, fot. mat. prom. Adam Zieleniecki, Krzysztof Pilat, fot. mat. prom.

Nie w grudniu, a jeszcze w październiku na ekrany kin wejdzie film „Ślicznotka” realizowany na Podlasiu. Komedia obyczajowa kręcona była w Michałowie i Białymstoku. Oficjalna premiera obrazu 27 października.

– Film jest gotowy. Został bardzo ciepło przyjęty na festiwalach filmowych, teraz czas zaprezentować go szerszej publiczności – tłumaczy producent „Ślicznotki” Krzysztof Bałtyk z Bałtyk Film Production.

Zdjęcia realizowane były wiosną 2022 r. Za plan filmowy posłużył michałowski amfiteatr, gabinety w urzędzie miejskim, sklep spożywczy czy budynek szkoły. Uwieczniono także Białystok z charakterystycznymi miejscami. W filmie pojawią się także kibice Jagiellonii Białystok, którzy gromadzili się przed Stadionem Miejskim przed meczem żółto-czerwonych z Legią Warszawa.

Producentom filmu udało się zaprosić do współpracy plejadę gwiazd. Obok aktorów znanych z dużego i małego ekranu jak m.in. Joanna Kurowska, Beata i Łukasz Rybarscy, Piotr Zelt, Robert Korólczyk czy znana jako „Królowa Życia” Dagmara Kaźmierska, w filmie występują aktorzy białostockich scen. To m.in.: Beata Chyczewska, Marek Tyszkiewicz, Piotr Szekowski i Agnieszka Możejko-Szekowska, Patryk Ołdziejewski, Dawid Rostkowski z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Adam Zieleniecki i Krzysztof Pilat z Białostockiego Teatru Lalek. W scenach zbiorowych zobaczymy także statystów z klas teatralnych VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz młodzież z Zespołu Szkół w Michałowie. Narrację filmu producent powierzył Cezaremu Pazurze, który doskonale oddał klimat filmu wprowadzając i wyprowadzając widza z jego fabuły.

Ekipa techniczna i producencka to w dużej mierze osoby z Białegostoku. W filmie pojawiają się także firmy znane na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Niektórzy właściciele zagrali także w pojedynczych scenach.

„Ślicznotka” to filmowa opowieść o miłości, akceptacji, walce o marzenia i wartości, polityce w ujęciu lokalnym. Historia z Michałowa, gdzie charyzmatyczna pani burmistrz starając się o reelekcję organizuje mieszkańcom festyn z konkursem na miss miejscowości. Do tego tytułu lansowana jest jej córka. Sytuacja komplikuje się, gdy niespodziewanie zgłasza się kandydatka, która pozornie nie ma szans na wygraną. Bezkompromisowa i pewna siebie tytułowa Ślicznotka przeciwstawia się lokalnej władzy, wywracając do góry nogami misterny plan burmistrzowej. Poznajemy całą plejadę osobowości: klasyczne czarne charaktery, romantyków, marzycieli, cały wachlarz postaci i odmiennych postaw życiowych i społecznych. Jeden chce władzy na stanowisku i pieniędzy, inny snuje plany o dalekich podróżach, kolejny chciałby choćby chwilowej namiętności, następny walczy o akceptację i normalność, a jeszcze inny potrzebuje nowego odkurzacza.

Zwiastun filmu dostępny jest tutaj. (mt)