Film „Skrzyżowanie” z udziałem znanej aktorki Anny Romantowskiej urodzonej w Białymstoku

12 maja, 2025

Anna Romantowska w Białymstoku, fot. Jerzy Doroszkiewicz Anna Romantowska w Białymstoku, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Anna Romantowska, urodzona w Białymstoku znana aktorka, zagrała główną rolę żeńską w nagrodzonym przez Młodych Krytyków Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej obrazie „Skrzyżowanie”. Jej partnerem jest 81-letni znakomity aktor – Jan Englert.

Na ekranie są małżeństwem z 50-letnim stażem, którego zwykłe życie przerywa śmiertelny wypadek.

– Siłą tego filmu jest to, że opowiadane jest bardzo niespiesznie, pastelowo, półszeptem, a jednak czasami w tej ciszy słychać krzyk, którego tam nie ma, w sensie werbalnym, a gdzieś podskórnie, to tak jak czasami przeżywamy jakieś osobiste dramaty i to nie jest tak, że używamy jakiejś nadmiernej ekspresji. Jesteśmy zatrzaśnięci w sobie, a ten krzyk wewnętrzny jest tak mocny, że boimy się, czy na ulicy ktoś się za nami nie ogląda, że tak nam bardzo w środku krzyczy – mówi Anna Romantowska, Helena z filmu „Skrzyżowanie”.

Anna Romantowska urodziła się w Białymstoku. Znana jest z wielu filmów i seriali takich jak „Matki, żony i kochanki”, „Czas honoru” czy „Gang Zielonej Rękawiczki”. Seniorzy mogą pamiętać jej głos z cyklu „Strofy dla ciebie” w kultowej w latach 70. XX wieku audycji „Lato z radiem”.

„Skrzyżowanie” to kameralny dramat, który zaskakuje głębią obserwacji i licznymi zwrotami pozornie nieśpiesznej akcji. Na ostatnim Warszawskim Festiwalu Filmowym obraz według scenariusza i w reżyserii Dominiki Montean-Pańków zdobył nagrodę Młodych Krytyków Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. (jd)

Na spotkaniu był #jZerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: