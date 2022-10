Film o podlaskim festiwalu Tribalanga wygrał Filmowe Podlasie Atakuje 2022

Październik 17, 2022

"Everybody Wants to go to Heaven" wygrał Filmowe Podlasie Atakuje, źródło: Filmowe Podlasie Atakuje

Film “Everybody Wants to go to Heaven” w reżyserii Michała Franczaka wygrał Filmowe Podlasie Atakuje 2022. Autor otrzymał 2 tys. złotych i statuetkę Złotego Golfa.

Film opowiada o festiwalu Tribalnga, który odbywa się na Podlasiu.

– Na Tribalandze byłem pierwszy raz jako muzyk. Wtedy właśnie chodząc, jako zwykły widz, zobaczyłem, że jest to niezwykle kolorowe miejsce. Są tam fantastyczne i bardzo unikatowe osoby, których nie spotyka się tak po prostu na ulicy. Potrafią znaleźć inny klimat wśród biebrzańskiego lasu i natury. Stwierdziłem, że z tego trzeba zrobić film, bo to jest bardzo piękne, fajne i pozytywne – mówi Michał Franczak, reżyser zwycięskiego filmu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 30 filmów, 14 z nich było zaprezentowanych w sobotę (15.10) w Kinie Forum. Widzowie uważają, że festiwal prezentował bardzo różnorodne filmy.

Filmowe Podlasie Atakuje to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. (jp/hk)

Na festiwalu Filmowe Podlasie Atakuje 2022 z mikrofonem był Jędrzej Pogorzelski: