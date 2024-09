Festyn rodzinny z okazji 7. urodzin Fundacji Mali Wojownicy

6 września, 2024

Źródło: Mali Wojownicy

Jak co roku, z okazji urodzin Fundacja Mali Wojownicy, zajmująca się wsparciem rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych, organizuje festyn rodzinny. W sobotę (07.09) od 11:00 przy siedzibie placówki na ul. Mickiewicza 50 będą przede wszystkim atrakcje dla dzieci.

– Będą animacje dla dzieci, dmuchańce, będzie również kiermasz ciast czy książek, ale przede wszystkim też okazja do tego, żeby się spotkać fajnym i rodzinnym gronie – mówi Sylwia Wesołowska, prezes Fundacji Mali Wojownicy. – Zapraszamy wszystkich podopiecznych fundacji, naszych wychowanków, ale też mieszkańców Białegostoku, bo to też będzie okazja do tego, żeby poznać naszą fundację, być może żeby porozmawiać o tym, co niepokoi w rozwoju dziecka. Na co dzień na linię wsparcia naszej fundacji dzwoni wiele rodziców osób z Białegostoku, a festyn to może być okazja, żeby spotkać się na żywo, nie tylko porozmawiać przez telefon.

Fundacja Mali Wojownicy funkcjonuje od 7 lat, rocznie z jej wsparcia korzysta około 100 rodzin.

– To są dzieci, które wychodzą ze szpitali po pobycie, jako wcześniaki, jako dzieci z problemami okołoporodowymi, ale również dzieci, których rodziców coś niepokoi w rozwoju. Korzystają z linii wsparcia, na którą dzwonią, czy poprzez konsultacje z naszymi specjalistami, ale też bardzo dużo osób korzysta z materiałów, które publikujemy w mediach społecznościowych czy na naszej stronie, gdzie są informacje dotyczące rozwoju dzieci czy trudności, jakie dzieci mogą mieć, ale też wsparcie kiedy po prostu jest rodzicowi trudno – dodaje Sylwia Wesołowska.

Fundacja Mali Wojownicy prowadzi również żłobek i przedszkole. W ciągu dnia, poza zabawą i edukacją, dzieci mają zajęcia terapeutyczne.

Na sobotni urodzinowy festyn Fundacji Mali Wojownicy wstęp jest wolny, przyjść mogą wszyscy, nie tylko rodziny wcześniaków. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Sylwią Wesołowską, prezes Fundacji Mali Wojownicy: