Festiwal ¿Underground / Independent? 2026 – cztery dni niezależnej sztuki w Białymstoku

19 marca, 2026

Białystok ponownie stanie się przestrzenią dla twórców, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań i przekraczać granic. Festiwal ¿Underground / Independent? 2026 odbędzie się w dniach 26–29 marca 2026 r. w Kinie Forum i Klubie Fama, serwując publiczności intensywną mieszankę filmu, muzyki, komiksu i sztuki współczesnej. Gośćmi Krzysztofa Sadowskiego byli Monika Piskurewicz i Maciej Rant z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Tegoroczna edycja krąży wokół haseł: człowiek i natura, kryzys i własna droga, stand-up jako broń, aktywizm, współistnienie, suwerenność, nieradzenie sobie, a nawet… rave o poranku. Organizatorzy zapowiadają, że po długiej zimie festiwal ma być „ożywczą mieszanką”, która poruszy i pobudzi do myślenia.

W programie m.in. koncerty zespołów Ciśnienie i Polski Piach, a także filmowy klasyk Jima Jarmuscha „Kawa i Papierosy” w wersji „po swojomu”, czyli w języku charakterystycznym dla Podlasia.

Z Moniką Piskurewicz i Maciejem Rantem o programie tegorocznej edycji rozmawiał Krzysztof Sadowski.

