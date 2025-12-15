Festiwal Umiejętności w Białymstoku. Edukacja i praktyka spotkały się w Chorten Arenie

15 grudnia, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Festiwal Umiejętności przez kilka godzin zamienił Chorten Arenę w przestrzeń spotkań edukacji, rynku pracy i praktycznych inspiracji. Wydarzenie przyciągnęło uczniów, studentów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz osoby dorosłe zainteresowane rozwojem kompetencji i planowaniem ścieżki zawodowej.

Festiwal Umiejętności – edukacja blisko praktyki

Festiwal Umiejętności został zorganizowany przez Województwo Podlaskie w ramach projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (NextGenerationEU). Celem wydarzenia było pokazanie, jak w praktyczny sposób łączyć edukację formalną z realnymi potrzebami rynku pracy oraz ideą uczenia się przez całe życie.

W godzinach od 10:00 do 14:00 uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty warsztatów, prezentacji i spotkań z przedstawicielami szkół, uczelni oraz pracodawcami.

Warsztaty, prezentacje i spotkania z pracodawcami

Podczas festiwalu odbywały się krótkie warsztaty tematyczne, które pozwalały uczestnikom sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności w różnych obszarach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska szkół średnich, uczelni wyższych oraz instytucji szkoleniowych, gdzie można było uzyskać informacje o kierunkach kształcenia i możliwościach dalszego rozwoju.

Istotnym elementem wydarzenia były prezentacje zawodów przyszłości, podczas których eksperci wskazywali kompetencje, na które w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie. Uczestnicy mieli także możliwość bezpośrednich rozmów z doradcami zawodowymi i pracodawcami, którzy dzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi kariery.

Festiwal Umiejętności dla młodzieży i dorosłych

Festiwal Umiejętności w Białymstoku skierowany był przede wszystkim do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej, ale także do nauczycieli, doradców zawodowych oraz osób dorosłych, które planują zmianę lub rozwój swojej kariery.

Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie miało charakter otwarty i praktyczny, a jego formuła sprzyjała zdobywaniu wiedzy „od ręki” oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów.

Inwestycja w kompetencje przyszłości

Zakończony Festiwal Umiejętności pokazał, że edukacja, praktyka i rynek pracy mogą spotykać się w jednym miejscu. Dla wielu uczestników była to okazja do zdobycia konkretnych informacji, inspiracji oraz impulsu do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

Posłuchaj relacji: