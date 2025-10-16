Home Wiadomości Festiwal podróżników, pasjonatów i odkrywców „Ciekawi Świata” już wkrótce w Białymstoku

16 października, 2025

Festiwal podróżników, pasjonatów i odkrywców „Ciekawi Świata” już wkrótce w Białymstoku

Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”, źródło: UM Białystok
Doroczne święto globtroterów, blogerów i odkrywców, które jest zwieńczeniem spotkań podróżniczych powraca do Białegostoku. Od 22 do 26 października w Białostockim Ośrodku Kultury odbędzie się Festiwal Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA.

 

Program tegorocznej 14. już edycji imprezy jest bardzo różnorodny.

– Mamy propozycje dla odbiorców dorosłych. dla młodzieży i takie wydarzenia familijne, które mają zachęcić również tych najmłodszych do zainteresowania się podróżami, a będziemy mogli posłuchać opowieści o Namibii, o Kolumbii, czy o Sri Lance – mówi Martyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. 

Na festiwal przyjadą podróżnicy, którzy na scenach BOK-u podzielą się swoimi pasjami, przeżyciami i refleksjami. – Będzie to chociażby Marcin Prokop, ale też tak wspaniała osoba jak Ania Chomczyk, czyli joginka w podróży, Robert Gondek, Ola Synowiec, która będzie nam próbowała opowiedzieć o tym, jak w ogóle etycznie rozmawiać o podróżach i o tym różnorodnym świecie, w którym funkcjonujemy. Będzie spotkanie z naszym lokalnym też podróżnikiem Pawłem Średzińskim – wylicza Martyna Zaniewska.

W programie Festiwalu Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA są również warsztaty, a nawet dance party. Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu. (hk)

 

