Festiwal Młode Horyzonty w BOK

25 września, 2023

Kino Forum w Białymstoku, fot. Patrycja Roman Kino Forum w Białymstoku, fot. Patrycja Roman

Do Białegostoku i kina Forum zawita festiwal Młode Horyzonty. Pierwsze pokazy już w najbliższy weekend.

– Młode Horyonty to festiwal, który do tej pory odbywał się pod nazwą Kino Dzieci. W tym roku zmieniła sie nazwa, ale nie zmieniła się idea, ani sposób w jaki filmy są prezentowane. To przegląd, który odbywa się w Warszawie, ale 20 miast w Polsce prezentuje konkursowe filmy podczas swoich lokalnych przeglądów. Przez dwa weekendy (30.09 – 1.10 oraz 7-8.10) BOK zaprezentuje 10 filmów zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych (to kino familijne). Podczas tych spotkań będzie możliwość głosowania na poszczególne projekcje – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. (at)

Festiwalowy harmonogram:

30 września 2023

godz. 10:00 – Kicia Kocia pod choinkę

godz. 11:30 – Sea Sparkle

1 października 2023

godz. 10:00 – Mama Mu na Gwiazdkę

godz. 12:00 – O psie, który jeździł koleją

godz. 14:30 – Katak. Podwodna przygoda

7 października 2023

godz. 10:00 – Pati i klątwa Posejdona

godz. 12:30 – Nelly Rapp i sekret Mrocznego Lasu

godz. 15:00 – Dziewczyńskie historie

8 października 2023

godz. 9:30 – Zagadka Klary Muu

godz. 11.30 – Szkoła Magicznych Zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka