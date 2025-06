Festiwal „Metamorfozy Lalek” już od 20 czerwca. Lalki znów przemówią do dorosłych

20 czerwca, 2025

BTL Przemiana, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz BTL Przemiana, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Białystok po raz szósty stanie się stolicą teatralnej formy. 20 czerwca rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” – jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym miasta. Przez 9 dni widzowie będą mogli obejrzeć blisko 30 spektakli przygotowanych przez artystów z Polski i zagranicy.

W tegorocznym programie znalazły się zarówno głośne realizacje uznanych zespołów, jak i kameralne występy twórców alternatywnych. Na białostockiej scenie wystąpią m.in. hiszpańska grupa Zero en Conducta, laureaci Nagrody Publiczności poprzedniej edycji, Teatr Groteska z Krakowa, Malabar Hotel z Warszawy, Grupa Coincidentia z Solnik czy Teatr Łątek z Supraśla. Nie zabraknie też etiud studentów białostockiej Filii Akademii Teatralnej, a gospodarz festiwalu – Białostocki Teatr Lalek – zaprezentuje cztery tytuły ze swojego repertuaru dla dorosłych.

Festiwal to nie tylko spektakle – to również przestrzeń do rozmów i refleksji. Po pokazach zaplanowano wieczorne spotkania z artystami w kawiarni teatralnej BTL LALKI, które odbędą się w luźnej, nieformalnej atmosferze.

Organizatorzy zadbali też o większą dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z tej grupy mogły w maju rezerwować wejściówki telefonicznie, mailowo lub osobiście. Nowością tegorocznej edycji jest spektakl z audiodeskrypcją – „Tata” Teatru Lalek Arlekin z Łodzi. Opis sceniczny i dialogi odczyta sam reżyser – Tomasz Maśląkowski.

Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Można je było odebrać 10 czerwca w kasie Białostockiego Teatru Lalek. Jedna osoba mogła pobrać maksymalnie dwie wejściówki na dwa różne spektakle.

Pełny program festiwalu oraz informacje o dostępności i biletach znajdziecie na stronie BTL w zakładkach CO / GDZIE / KIEDY.

Festiwal „Metamorfozy Lalek” odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białystok oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (red.)