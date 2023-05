Festiwal Literacki „Autorzy i książki”. Edycja VII – na wesoło

19 maja, 2023

Festiwal literacki w Książnicy Podlaskiej/Fot. A. Topczewska Festiwal literacki w Książnicy Podlaskiej/Fot. A. Topczewska

Spektakle, warsztaty, koncert i spotkania z autorami – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na VII odsłonę Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”. Tegorocznej edycji (22-27 maja) przewodzi motyw humoru.

To będą dni pełne atrakcji dla miłośników literatury. – Wszystko o humorze, to wyśmienity temat. Humor można różnie interpretować, a goście, którzy do nas przybędą, to dobre, ciekawe nazwiska – zaprasza Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

W tym roku Festiwal odbywa się pod hasłem „na wesoło”, na cześć komediopisarza, Aleksandra Fredry. To spotkania z wybitnymi autorami, takimi jak prof. Jerzy Bralczyk, Martin Ryšavý, Mariusz Szczygieł czy Dariusz Jakubowski, którzy opowiedzą o swojej twórczości i sekretach dobrego dowcipu. Nie zabraknie muzyki, poezji i teatru – wylicza Tomasz Filipowicz z Książnicy.

Festiwal potrwa od 22-27 maja. Na wszystkie wydarzenia, a te odbędą się w Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A, wstęp jest wolny. Patronem festiwalu jest Radio Akadera.

PROGRAM

22 MAJA (poniedziałek), godz. 17:00 Warsztaty kreacji – poetycki Stand-Up z Agnieszką Wolny-Hamkało (zapisy: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl, 85 67 67 241. Ilość miejsc ograniczona.)

Agnieszka Wolny-Hamkało – pisarka urodzona w 1979 we Wrocławiu. Opublikowała powieści „Zaćmienie” (Czarne 2013), „41 utonięć” (Iskry 2015) i „Moja córka komunistka” (W.A.B. 2018), „Lato Adeli” (Hokus Pokus 2019), „Po śladach” (Hokus Pokus 2021). Wydała także tom szkiców „Inicjał z offu” (Iskry 2013), poemat „Nikt nas nie upomni” (Hokus-Pokus 2016) oraz jedenaście książek z wierszami, m.in.: „Gospel” (2004), „Spamy miłosne” (2007), „Borderline” (2013), „Występy gościnne” (2014), „Panama smile” (2017), „Raster Lichtensteina” (2021) oraz „Zerwane rozmowy. 105 wierszy na inne okazje” (2020) – wybór wierszy pod redakcją Jakuba Skurtysa. Jest także autorką czterech książek dla dzieci oraz redaktorką pięciu antologii opowiadań. Autorka sztuk teatralnych m.in. „Dzień dobry wszyscy umrzemy”, „Alicja” (we współpracy z Martyną Majewską), „Niewolnica Isaura”. Felietonistka „Przeglądu”. Współzałożycielka społeczno-poetyckiego pisma „Zakład”. Kuratorka literacka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Doktorantka IBL PAN.

23 MAJA (wtorek), godz. 17:00 – Spotkanie autorskie Agnieszki Wolny-Hamkało z czeskim pisarzem Martinem Ryšavým na temat powieści „Wracz”. Tłumaczenie – Anna Wanik.

Martin Ryšavý – (1967) – absolwent biologii na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz scenopisarstwa na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU), obecnie wykłada tam scenopisarstwo.

Nakręcił ponad dziesięć filmów dokumentalnych, m.in. „Afoňka už nechce past soby” (2004 nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Jihlavie), „Malupien” (2008), „Slepý Gulliver” (2017), autor scenariuszy m.in. do filmu „Lesní chodci” (2003) Ivana Vojnára, oraz „Aljona” (2008) Jaroslava Brabeca.

Przychylność krytyki literackiej i sympatię czytelników przyniosła mu dwutomowa powieść „Cesty na Sibiř” (2008), a podtrzymał „Vrač” (2011). Obie książki uhonorowano najważniejszą nagrodą literacką w Czechach – Magnesia Litera. Poza działalnością literacką, pedagogiczną i filmową Martin Ryšavý spełnia się muzycznie – jest wokalistą zespołu Bouchací šrouby.

23 MAJA (wtorek), godz. 19:00 – Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem i opowieść o Czechach pt. „Kultura czeska i moja laska nebeska”

Mariusz Szczygieł – reporter, absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zaczął zaraz po maturze w tygodniku „Na przełaj”. Od 1990 roku pracuje w „Gazecie Wyborczej”, od roku 2004 jest redaktorem „Dużego Formatu”. W latach 1995–2001 prowadził talk-show „Na każdy temat” w TV Polsat. Wydał sześć książek: „Niedziela, która zdarzyła się w środę” (1996, 2011), „Gottland” (2006, 2010), 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła (2009, 2011), „Kaprysik. Damskie historie” (2010), „Zrób sobie raj” (2010) oraz „Laska nebeska” (2012). Książka „Gottland”, poświęcona Czechom, została przełożona na 10 języków, autor otrzymał za nią m.in. NIKE Czytelników oraz European Book Prize 2009 – nagrodę Unii Europejskiej za najlepszą europejską książkę roku. Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim założył Instytut Reportażu (www.instytutR.pl) oraz księgarnię reporterów Wrzenie Świata. [Źródło: Lubimy Czytać]

24 MAJA (środa), godz. 14:30 – Warsztaty językowej kreacji z Anną Wanik (zapisy: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl, 85 67 67 241. Ilość miejsc ograniczona)

Anna Wanik (1984) – absolwentka filozofii, bohemistka oraz tłumaczka literatury z języka czeskiego. Przełożyła zbiór esejów Tomáša Kulki „Sztuka a falsyfikat” (wyd. Galeria Miejska, 2014), zbiory opowiadań Marka Šindelki: „Zostańcie z nami” (wyd. Afera, 2016) i „Mapa Anny” (wyd. Afera, 2020), eksperymentalną książkę Ladislava Čumby „Wittgenstein: wiadomo, że…” (wyd. Iskry, 2019), powieść dla młodzieży „Transport poza wieczność” Františka Tichego (wyd. EMG, 2020) oraz powieści: „Wracz” Martina Ryšavego (wyd. Kolegium Europy Wschodniej, 2022) i „W szafie” Terezy Semotamovej (wyd. Książkowe Klimaty, 2022). Wielbicielka dolnośląskich lasów i gór.

24 MAJA (środa), godz. 17:00 – Spotkanie autorskie Dawida Mateusza z Niną Manel i Michałem Mytnikiem na temat kampu – szczególnego przypadku humoru literatury.

Dawid Mateusz (’86) – autor debiutanckiej Stacji wieży ciśnień (2016), która otrzymała nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczównza najlepszy poetycki debiut roku, nagrodę literacką „Browar” oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Współtworzy Krakowską Szkołę Poezji im. Aleksandra Fredry, w ramach której robi dużo rzeczy. Wieloletni, były redaktor almanachu „Połów”, a także książek poetyckich. Tłumaczony na różne języki obce. Mieszka w Krakowie, gdzie ma nadzieje coś jeszcze kiedyś napisać.

Nina Manel – absolwentka neurokognitywistyki na warszawskiej SWPS. Interesuje się neuroplastycznością i neurobiologicznym podłożem różnic indywidualnych i zaburzeń rozwojowych. [Źródło: Zeszyty Poetyckie]

Michał Mytnik (’97) – autor tekstów, animator wydarzeń kulturalnych, laureat wielu konkursów literackich oraz turniejów jednego wiersza, współtworzący Krakowskiej Szkoły Poezji im. A. Fredry. Pierwsze wiersze publikował w Stonerze Polskim. 31 maja 2021 roku w Biurze Literackim ukazał się jego debiutancki tom wierszy hoodshit (griptape). Absolwent inżynierii chemicznej i procesowej PK oraz student Studiów Afrykańskich UJ.

24 MAJA (środa), godz. 19:00 – Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem. Prowadzenie – Krzysztof Szubzda

Prof. Jerzy Bralczyk – to znany i lubiany językoznawca, specjalista od mowy polskiej. Jest autorem licznych prac z tej dziedziny oraz częstym gościem programów radiowych i telewizyjnych, gdzie wypowiada się na temat polskiego słownictwa, pochodzenia poszczególnych wyrazów, ich wymowy itp. Do najbardziej znanych i poczytnych książek jego autorstwa należą „Słowo o słowie”, która powstała na podstawie cyklu audycji radiowych z udziałem profesora Bralczyka oraz „Kiełbasa i sznurek” napisana wspólnie z Michałem Ogórkiem.

Od 2001 do 2007 roku prowadził cotygodniowy program „Mówi się” w TVP Polonia. Właśnie do tego programu nawiązuje tytuł książki „Mówi się Porady językowe profesora Bralczyka”. Profesor Bralczyk regularnie pisuje także do miesięcznika „Wiedza i Życie”. Za liczne zasługi dotyczące badań nad mową polską oraz popularyzację zagadnień dotyczących naszego ojczystego języka był wielokrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi, które przyznawały mu zarówno władze PRL, jak i III Rzeczypospolitej. W 1988 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a dziesięć lat później odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Krzysztof Szubzda – aktor kabaretowy, satyryk, konferansjer, prawnik, pisarz, dziennikarz.

25 MAJA (czwartek), godz. 10:00 – Spektakl muzyczny dla dzieci „Dziwne kłopotki Kasi” w wykonaniu Teatru THE M.A.S.K.

THE M.A.S.K. – teatr założony przez Mateusza Sacharzewskiego. Do teatru należą ludzie od najmłodszych lat (7 lat) do znacznie starszych (30 +). Teatr podróżujący po całej Polsce i po za nią. Nagradzany na wielu festiwalach , jako teatr oraz wielu aktorów indywidualnie. Występuję wszędzie tam gdzie jest potrzeba wystąpienia.

25 MAJA (czwartek), godz. 19:00 – Koncert przebojów kabaretowych w wykonaniu projektu muzycznego „Zimne Dranie”

„Zimne Dranie” – zespół powstał wiosną 2011 roku. Nazwę zaczerpnięto z piosenki Henryka Warsa „Już taki jestem zimny drań”. Grupa muzyków zainspirowana twórczością kompozytorów i reżyserów lat 20tych i 30tych XX wieku postanowiła stworzyć program z piosenkami tego okresu. [Źródło: UMB]

Skład: Maciej Nerkowski – śpiew, Max Fedorov – fortepian, Wojciech Bronakowski – perkusja, Piotr Chociej – kontrabas/gitara basowa

26 MAJA (piątek), godz. 17:00 – Spektakl „Don Kichote” w wykonaniu „Teatru Kaprys”

Teatr Kaprys jest amatorską grupą istniejącą od 20 lat, obecnie funkcjonującą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach. Grupa ma na swoim koncie wiele premier oraz nagród na festiwalach teatrów amatorskich w całym kraju. Występowali również w Niemczech oraz na Białorusi. Obecnie zespół funkcjonuje w trzech grupach, realizując spektakle oparte na tekstach klasycznych oraz autorskie projekty sceniczne. Reżyserem i opiekunem teatru jest Adam Karasiewicz, który za swoją działalność w 2012 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego.

Spektakl „Don Kiszot” to przedstawienie będące własną próbą spojrzenia na historię najsłynniejszego z błędnych rycerzy, którego losy wyszły spod pióra Cervantesa. Teatr Kaprys próbuje tą opowieścią bawić i… wzruszać, gdyż dzieło hiszpańskiego pisarza to tekst ponadczasowy i wciąż aktualny, bo przecież każdemu z nas zdarza się bywać niekiedy także błędnym rycerzem…

26 MAJA (piątek), godz. 19:00 – Spektakl „Mąż i żona” w wykonaniu „Teatru nie z tej kulisy”

Komedia „Mąż i żona” Aleksandra Fredry do dziś uchodzi za jedną z najlepszych w dorobku pisarza. Reżyserem spektaklu jest Piotr Wawer, kostiumy zaprojektowała: Agnieszka Sasim. Obsada: Elwira – Iwona Turek, Justysia – Ewelina Napora, hrabia Alfred – Marcin Turek oraz hrabia Wacław – Tomasz Mitrowski.

27 MAJA (sobota), godz. 17:00 – Performatywne czytanie „Fredro i kobiety” w interpretacji Katarzyny Siergiej i Anny Gajewskiej

Katarzyna Siergiej – aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki

w Białymstoku. Pełnomocnik dziekana do spraw kierunków Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku, Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku aktorskiego z zakresu zadań aktorskich oraz scen dialogowych prozą. [Źródło: ATB]

Anna Gajewska – aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa. W 1999 roku ukończyła studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zadebiutowała w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy rolą Heleny w przedstawieniu w reżyserii Piotra Cieślaka pt. „Wszystko dobre co się dobrze kończy”.

27 MAJA (sobota), godz. 18:30, Galeria Parter – Finisaż wystawy prac Małgorzaty Lazarek „Humor z zeszytów szkolnych” – grafiki ilustrujące zabawne teksty z wypracowań szkolnych.

Małgorzata Lazarek jest jedną z nielicznych kobiet, artystek, które zajmują się rysunkiem satyrycznym (ur. 1960 r.) Absolwentka katowickiego wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia grafikę projektową, malarstwo i rysunek. Jej prace publikowały m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Twój Styl”, „Filipinka” oraz „Newsweek”. Jest wielokrotną laureatką Międzynarodowej Wystawy „Satyrykon”. Swoje prace pokazywała również w Niemczech, Belgii, Francji i na Węgrzech.

27 MAJA (sobota), godz. 19:00 – Spektakl muzyczny „Fredro/konteksty w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego

Dariusz Jakubowski – aktor, absolwent PWST w Warszawie. Od 1984 r. aktor warszawskiego Teatru Studio. Występował na prestiżowych festiwalach teatralnych w całej Europie, a także w Izraelu, Australii, Japonii, na Tajwanie i w Singapurze. Popularność przyniosły mu role w serialach Ekstradycja, Wiedzmin, Na dobre i na złe. Brał udział także w serialach dokumentalnych Bogusława Wołoszańskiego, między innymi w Tajemnicy twierdzy szyfrów.

Regularnie występuje na scenach teatralnych i festiwalach muzycznych, prezentując swoje autorskie spektakle, m.in. w Teatrze Studio w Warszawie, w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., na Świętokrzyskich Dniach Muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Festiwalu Chopiniana w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Słupsku, w Centrach Chopinowskich w Sannikach i Szafarni, Festiwalu Muzyki Kameralnej Radom-Orońsko, w Filharmonii w Rzeszowie, na koncertach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Aktor działa w obronie praw zwierząt. Angażuje się w akcje na rzecz lepszego ich traktowania, np. „Zerwijmy łańcuchy”. [Źródło: Wikipedia].