Festiwal Dni Sztuki Współczesnej poszukuje wolontariuszy

Kwiecień 14, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dni Sztuki Współczesnej, jeden z najstarszych festiwali organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury, czeka na zgłoszenia wolontariuszy. To propozycja dla aktywnych, otwartych i ciekawych osób, które mają ukończone 18 lat.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia osób zaangażowanych, odpowiedzialnych i kreatywnych, które odnajdą się w pracy w zespole.

Zgłoszenia (e-mail z tytułem “Wolo 36. DSW”) można wysyłać do 5 maja do godz. 11:00 pod adresem: urbanska@centrumzamenhofa.pl. Trzeba napisać o sobie kilka słów i podać do siebie numer kontaktowy.

Tegoroczne Dni Sztuki Współczesnej odbędą się między 23 a 29 maja. (mt)