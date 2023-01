Ferie w mieście z Akcją Zima Białostockiego Ośrodka Kultury

Styczeń 23, 2023

Źródło: Białostocki Ośrodek Kultury Źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

Około 47 tysięcy uczniów ze wszystkich białostockich szkół rozpoczęło ferie zimowe. Część z nich wyjedzie na zimowiska lub weźmie udział w zorganizowanych półkoloniach.

Dzieci, które zostają w mieście nie muszą się nudzić, ponieważ wiele miejskich instytucji oferuje różne zajęcia i aktywności. Atrakcje na całe ferie zimowe przygotował Białostocki Ośrodek Kultury.

– Nasza propozycja skierowana jest do dzieci, które nie mogą wyjechać z miasta, więc my oferujemy im bogatą i różnorodną ofertę – zapewnia Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodka Kultury, koordynatorka Akcji Zima. – Będą to filmy, warsztaty ceramiczne, przyrodnicze i plastyczne. W tym roku oferujemy dwa filmy, przyrodnicze. Filmy są z morałem, także dzieci na pewno z kina wyjdą mądrzejsze, z pewnymi doświadczeniami i morałem.

Opiekunowie, którzy przyszli w poniedziałek (23.01) z dziećmi na film do Kina Forum też uważają, że ferie w mieście mogą być fajne i intensywne.

Więcej na temat Akcji Zima prowadzonej w czasie ferii zimowych w Białostockim Ośrodku Kultury można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://bok.bialystok.pl/akcja-zima-2023/ (hk)

O ferie w mieście pytała Hanna Kość: