Felicjan Andrzejczak, Nikola Wądołowska & Groove Matters oraz Katarzyna Żak – niedzielne wydarzenia muzyczne!

21 marca, 2024

24 marca to data, którą każdy meloman z Białegostoku powinien wpisać w swoim kalendarzu! W tym dniu miasto stanie się areną dla trzech niezwykłych wydarzeń muzycznych: Felicjan Andrzejczak wystąpi w Pubie 6-ścian, Nikola Wądołowska and Groove Matters zobaczymy w Klubie Fama a Katarzyna Żak zagości na scenie Nie Teatru.

W Pubie 6-ścian na scenie pojawi się niekwestionowany mistrz polskiej estrady – Felicjan Andrzejczak. Podczas swojej trasy koncertowej „Nie żałuję niczego”, artysta zabierze słuchaczy w podróż przez swoje muzyczne dokonania. Znany z takich przebojów jak „Jolka, Jolka pamiętasz” czy „Czas Ołowiu”, muzyk przygotował również nowy materiał, którego promocję zainaugurował singlem „Nie żałuję niczego”. Felicjan Andrzejczak to artysta o szerokim dorobku i bogatej historii na polskiej scenie muzycznej. Od lat fascynuje publiczność swoim niepowtarzalnym głosem i charakterystycznym stylem wykonawczym. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, Andrzejczak nie tylko świętuje swoje muzyczne osiągnięcia, ale także nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Ale to nie koniec muzycznych wrażeń, jakie czekają w niedzielę na białostoczan. Tego samego wieczoru w Klubie Fama, na scenie pojawi się niezwykły projekt muzyczny – Nikola Wądołowska and Groove Matters. Ta muzyczna kolaboracja to rezultat inicjatywy utalentowanego pianisty Żeni Karpiewicza, który przyjął kierownictwo muzyczne nad projektem i zaprosił do współpracy instrumentalistów odczuwających muzykę soul, gospel i r’n’b. Nikola Wądołowska to młoda wokalistka z niezwykłym talentem, która mimo swoich 16 lat już może poszczycić się imponującymi osiągnięciami. Jej głos zyskał uznanie podczas 4. edycji The Voice Kids, a także zdobyła liczne nagrody na różnych konkursach muzycznych. W Klubie Fama będzie miała okazję zaprezentować swoje wokalne umiejętności u boku wyjątkowych muzyków, w tym wokalistek Ani Blejdy, Malwiny Zieniewicz i Patrycji Kuprjanowicz, oraz muzyków instrumentalistów. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Trzecim wydarzeniem muzycznym, które odbędzie się w Białymstoku 24 marca, jest koncert „Młynarski – Kocham cię życie” w Nie Teatrze. To cudowna podróż po pięknych piosenkach Wojciecha Młynarskiego, które w wyjątkowy sposób zostaną zaśpiewane przez wspaniałą aktorkę dramatyczną i komediową, Katarzynę Żak. Z okazji urodzin Młynarskiego, które przypada na 26 marca, publiczność będzie miała okazję usłyszeć jego największe przeboje, takie jak: „Kocham Cię życie”, „Nie ma jak u Mamy”, „Po co Babcię denerwować”, czy „Jesteśmy na wczasach”. Artystka, chcąc wyrazić swoją wdzięczność i popularyzować niebanalną twórczość Młynarskiego, z wielkim zaangażowaniem przygotowała się do tego wyjątkowego wieczoru. Katarzyna Żak to znana i ceniona aktorka teatralna, serialowa, filmowa i teatru telewizji. Popularność przyniosły jej role w takich produkcjach jak „Miodowe lata”, „Ranczo” czy „Ucho Prezesa”. Jednak to nie tylko aktorstwo stanowi o jej wielokulturowości artystycznej – Katarzyna Żak jest również utalentowaną wokalistką, mającą na swoim koncie trzy solowe płyty. (hp)