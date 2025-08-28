Home Wiadomości Fast food zamiast domowego obiadu. Złe nawyki żywieniowe dzieci prowadzą do chorób

28 sierpnia, 2025

Fast food zamiast domowego obiadu. Złe nawyki żywieniowe dzieci prowadzą do chorób

Zbliżenie na kebaba trzymanego w ręku – przykład popularnego fast foodu wybieranego przez młodzież zamiast domowych posiłków Szybkie jedzenie poza domem staje się codziennością wielu dzieci i nastolatków. – To prosta droga do otyłości i chorób cywilizacyjnych – ostrzega prof. Adam Hermanowicz
Jeszcze niedawno dzieci jadały w domu, chodziły pieszo do szkoły i spędzały czas na podwórku. Dziś zamiast obiadu – kebab z galerii, zamiast kolacji – baton i napój gazowany. – Styl życia Polaków zmienił się diametralnie, a młodzież płaci za to zdrowiem – ostrzega prof. dr hab. Adam Hermanowicz, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jak podkreśla profesor, zmiana nawyków żywieniowych nastąpiła w bardzo krótkim czasie i przybrała niebezpieczny kierunek. – Dziś jemy szybko, byle jak i często poza domem. Fast food stał się normą, a nie okazją. Do tego dochodzi brak ruchu, słodzone napoje i wszechobecna przetworzona żywność – mówi prof. Hermanowicz.

Skutki złego odżywiania: cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

Złe nawyki żywieniowe u dzieci przekładają się bezpośrednio na ich zdrowie. – Coraz częściej spotykamy schorzenia, które kiedyś występowały tylko u dorosłych. Cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia metaboliczne – to dziś choroby także dzieci – wylicza lekarz.

Największym problemem jest jednak otyłość. Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o liczbę otyłych dzieci. – Kiedyś w klasie był jeden chłopiec z nadwagą i był to wyjątek. Dziś dzieci z nadwagą to norma, akceptowana przez grupę rówieśniczą. I to właśnie ta akceptacja rozleniwia – zauważa prof. Hermanowicz.

Otyłość dziecięca – cichy problem rodzinny

Większość przypadków to tzw. otyłość prosta – wynikająca z nadmiaru kalorii, jedzenia o złej jakości i braku aktywności fizycznej. – To nie są problemy hormonalne czy metaboliczne. To efekt złego stylu życia – zaznacza profesor.

Problem często zaczyna się w domu. – Dzieci są zachęcane atrakcyjną, niezdrową żywnością. Zadaniem dorosłych jest wyrabianie zdrowych nawyków: jedzenia w domu, picia wody, unikania wieczornych przekąsek – podkreśla prof. Hermanowicz.

Co mogą zrobić rodzice?

Zmiana nawyków żywieniowych jest możliwa – wystarczą proste kroki. – Przygotujmy dzieciom kanapki, pilnujmy, by nie jadły poza domem przypadkowych rzeczy. Nie kupujmy napojów słodzonych. A przede wszystkim – dawajmy przykład – radzi lekarz.

Zdrowe jedzenie powinno iść w parze z ruchem. – To my, dorośli, mamy zachęcać do aktywności i uczyć, że styl życia to nie tylko wybór, ale i odpowiedzialność – dodaje. (AJ)

