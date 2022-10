Fani jazdy na łyżwach na to czekali. Lodowisko miejskie już otwarte

Lodowisko BOSiR przy ul. 11 Listopada rozpoczęło sezon 2022/2023. Kilkudzisięciu amatorów jazdy na łyżwach pojawiło się w sobotę (1.10) tuż po otwarciu miejskiej ślizgawki.

Pierwsi miłośnicy jazdy na łyżwach wjechali na taflę o godz. 11.30 – potwierdza Mirosław Kozłowski, kierownik lodowiska BOSiR. – Na tej sesji było około 80 osób. A lodowisko ma być czynne do końca marca.

Michał 1 pażdziernika zainaugurował właśnie swój trzeci sezon jazdy na łyżwach. – I jeździ się super – przyznaje. Tak jak Grzegorz i Hubert, dla których jazda na łyżwach to hobby. – Zaczęliśmy jeździć w ubiegłym sezonie. W tym roku mamy własne łyżwy, kupiliśmy hokejówki, są dobre. Będziemy przychodzić cały czas – jest przekonany Hubert.

Nela trenuje łyżwiarstwo figurowe od roku. – Hokejówki służą do szybkiej jazdy, w figurówkach wykonuje się skoki, piruety – tłumaczy Nela i dodaje: – Lodowisko to takie miejsce, gdzie można poznać i zaprzyjaźnić się z nowymi osobami i odkryć, tak jak ja, nową pasję.

Na lodowisku można fajnie spędzić czas ze znajomymi – podkreśla Martyna, która na miejską ślizgawkę przyszła z grupą przyjaciółek: Darią, Kasią i Anią. Z otwarcia lodowiska cieszy się Daria. – Jazda na łyżwach to moje hobby, będę miała gdzie ćwiczyć – mówi Daria. I Ania, i Kasia chwalą dobrze przygotowaną taflę lodu, możliwość wypożyczenia sprzętu i przede wszystkim dobrą zabawę.

W tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, będą godziny z jazdą w dwóch kierunkach. Ten wariant wprowadzono na życzenie łyżwiarzy kilka sezonów temu. Zmiany kierunku jazdy obywają się w poniedziałki i czwartki na ostatnim wejściu. Kierunek jazdy zmienia się co 30 minut.

Wejścia na lodowisko:

poniedziałki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

wtorki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

środy: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

czwartki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

piątki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

soboty: w godz. 11.30-13.00; 13.30-15.00; 15.30-17.00; 17.30-19.00; 19.30-21.00

niedziele: w godz. 11.30-13.00, 13.30-15.00, 15.30-17.00, 17.30-19.00, 19.30-21.00.

W wypożyczalni do dyspozycji klientów czekać będzie ok. 1000 par łyżew, w rozmiarach od 25 do 50. Dla najmłodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na ślizgawce, lodowisko oferuje specjalne pingwinki, pandy i misie ułatwiające utrzymanie równowagi. (at)

Relację z lodowiska przygotowała Aneta Topczewska: