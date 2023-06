Fani gamingu spotkają się na ostatnim przed wakacjami Gamestok’u

12 czerwca, 2023

Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka

Grze „Diablo” będzie poświęcone ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „Gamestok”. Fani gamingu spotkają się we wtorek (13.06) o 18:00 w Książnicy Podlaskiej, tradycyjnie w Galerii Parter.

„Gamestok” to inicjatywa oparta o otwarte spotkania gamingowe, z których każde poświęcone jest konkretnej tematyce „okołogrowej”. Spotkania opierają się o symultaniczne działania, jak interaktywny panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości w trakcie którego uczestnicy mają możliwość dostępu do dobrodziejstw Książnicy Podlaskiej w postaci konsol do gier i tematycznej literatury.

– O fenomenie Diablo będziemy rozmawiać, jak zwykle w różnorodnych kontekstach kulturowych. Do ogrania czekać będzie na Was także kilka egzemplarzy różnych wydań tego protoplasty gatunku “Hack & Slash” oraz stałe aspekty programy, jak czasówka z upominkami – zapraszają organizatorzy.

Wydarzenie organizują wspólnie Fundacja Grający Białystok oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Cyklowi „Gamestok” patronuje Radio Akadera.

Tymczasem w poniedziałek (12.06) Fundacja Grający Białystok zaprasza na przedostatnie w tym sezonie Planszówki Johnn’ego i Mateusza. Początek o 18:00 w Książnicy Podlaskiej. Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj. (mt)

Na Gamestok #3 zaprasza Jan „Johnny” Wyspiański z Fundacji Grający Białystok: