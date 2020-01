Eurydyki znów w akcji. Zbierają materiały z których powstaną nakrycia głowy dla pacjentek UCO

Styczeń 16, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Podziel się kobiecością, przynieś chustę dla pacjentek chorych na nowotwory. Stowarzyszenie Eurydyki działające przy Uniwersyteckim Centrum Onkologii organizuje kolejną akcję, która ma wesprzeć kobiety w walce z chorobą.

Tym razem są zbierane ozdobne szale i chusty, z których zostaną uszyte nakrycia głowy dla pań, które przechodzą chemioterapię w UCO.

– Chcemy zgromadzić materiały, z których pracownia krawiecka uszyje nakrycia głów. Chodzi nam o bawełniane, przewiewne, miłe w dotyku materiały, dodatkowo mogą być ornamenty, aby wykonać elementy ozdobne. Naszym założeniem jest, aby chusty były uszyte na początku marca, aby gotowe nakrycia rozdać pacjentkom w Dniu Kobiet – mówi Barbara Idźkowska ze Stowarzyszenia Eurydyki.

Koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii dr hab Paweł Knapp przypomina, że leczenie nowotworów nie polega tylko na przeprowadzeniu operacji i podawaniu chemioterapii, ważne jest także dbanie o psychikę chorej kobiety.

– Ta akcja uważam, że jest genialnym uzupełnieniem psychologicznego aspektu leczenia pacjentek. Nie można oddzielić psychologii od medycyny. Uważam, że jest to część procesu leczenia i zachowania kobiecości. Finezyjnie zawiązana chusta sprawdzi się na ognisku, balu sylwestrowym, czy na spotkaniu z przyjaciółmi, dzięki czemu kobieta nie będzie musiała ukrywać się w domu, czekać, aż odrosną jej włosy. Będzie mogła być krok przed chorobą – mówi Paweł Knapp.

Akcja potrwa do 30 stycznia. Chusty można przynosić codziennie od 8.00 do 20.00 do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku. (ea/mc)