Europejski Dzień Kina Artystycznego w Kinie Forum w Białymstoku

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma popularyzować produkcje europejskie w kinach. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Europa Cinemas (Sieć Kin Europejskich). Kina studyjne, które każdego roku odwiedza w Europie ponad 100 milionów widzów, odgrywają kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i ukazywaniu młodych talentów. Są ważnym elementem krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności na całym świecie.

Ambasadorami Europejskiego Dnia Kina Artystycznego są w tym roku Emily Atef, Lukas Dhont, Alice Diop, Valerio Mastandrea, Pilar Palomero i Agnieszka Smoczyńska. Tegoroczna wizualizacja został przygotowana przez hiszpańskiego reżysera animacji Alberto Vázqueza. (mt)

Harmonogram pokazów:

12:00 Europejski Dzień Kina Artystycznego: NEL I TAJEMNICA KUROKOTA

reż. Julien Fournet

Francja, 89′, bilety: w kasie kina: 20 zł/normalny, 17 zł/ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci), 16 zł/“rodzinny” (min. 3 os.), online – bilet kupiony na stronie bilety.bok.bialystok.pl: 16 zł



14:00 Europejski Dzień Kina Artystycznego: BEZMIAR / L’immensità

reż. Emanuele Crialese

Włochy, Francja, 97′, bilety: 22 zł w kasie kina, 18 zł online



16:00 Europejski Dzień Kina Artystycznego: RIMINI

reż. Ulrich Seidl

Niemcy, Austria, Francja, 114′, bilety: w kasie kina: 20 zł/normalny, 17 zł/ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci), 16 zł/“rodzinny” (min. 3 os.), online – bilet kupiony na stronie bilety.bok.bialystok.pl: 16 zł



18:15 Europejski Dzień Kina Artystycznego: PIĘĆ DIABŁÓW / Les cinq diables

reż. Léa Mysius

Francja, 103′, bilety: 22 zł w kasie kina, 18 zł online



20:30 Europejski Dzień Kina Artystycznego: GODLAND / Vanskabte Land

reż. Hlynur Pálmason

Dania, Islandia, Francja, Szwecja, 138′, bilety: 22 zł w kasie kina, 18 zł online



Opisy filmów:

NEL I TAJEMNICA KUROKOTA

Mądra, pełna humoru i czarująca animacja dla całej rodziny o tym, że z najlepszymi przyjaciółmi można dokonać rzeczy niemożliwych!

Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki w Mgiełkogrodzie, które mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Pod nieuwagę straży dworskiej, ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku niepożądani goście przypadkiem podglądają bezwzględnego dziedzica Tristana, gdy ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota. Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas!

BEZMIAR

Najnowszy film z Penelope Cruz w reżyserii wielokrotnie nagradzanego Emanuele Crialese!

Rzym, lata siedemdziesiąte XX wieku, czasy ważnych zmian społecznych i kulturalnych, pełne blasku i splendoru. Młoda rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś.

Clara i Felice nie są już zakochani, ale nie potrafią się rozstać. Dla Clary jej wyjątkowa relacja z trójką dzieci staje się ucieczką przed samotnością. Najstarsza córka, Adriana (11) korzysta z tego, że nikt w sąsiedztwie jej nie zna i zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że jest chłopcem. Prowadzi to do rodzinę do krytycznego punktu.

Jest to film piękny film o bezmiarze uczuć, o dojrzewaniu niezależnie od wieku, a Cruz trzyma film razem jak siła grawitacji i ma cudowną, autentyczną chemię ze wszystkimi dziećmi, które grają tutaj jej dzieci, zwłaszcza z Giuliani.

The Hollywood Reporter

W urzekającym dramacie w reżyserii Emanuele Crialese’a Penelope Cruz jest jak skrzyżowanie Sophii Loren z blaskiem słońca.

Screen Daily

RIMINI

Mistrz europejskiego kina, austriacki reżyser Ulrich Seidl powraca po kilkuletniej przewie do fabuły. Seidl znany m.in. z głośnej trylogii „RAJ” nie stracił swojego ostrego pazura. Nadal z dużą pieczołowitością obrazuje i punktuje tę część rzeczywistości, którą najchętniej zamietlibyśmy pod dywan.

Richie Bravo (w tej roli Michael Thomas), mimo że wciąż nosi się jak gwiazda rocka, najlepsze lata artystycznej kariery ma już za sobą. Podstarzałemu austriackiemu szansoniście pozostało jedynie odcinać kupony od dawnej popularności. Jednak na grupach emerytów, odwiedzających poza sezonem włoskie Rimini, jego tlenione blond włosy, błyszczący garnitur oraz głos wciąż robią spore wrażenie. Mężczyzna skrupulatnie to wykorzystuje. W trakcie wieczornych występów w hotelu prezentuje dawne muzyczne szlagiery. Sprzedaje pamiątki, w razie potrzeby wynajmie swoją willę, a dla najwierniejszych fanek będzie też świadczył inne usługi…. Na jego drodze pojawia się pewna nieznajoma, która okazuje się porzuconą przez niego przed laty córką. Czy próba odbudowania tej niełatwej relacji będzie dla bohatera szansą na nowy start? U tego reżysera jest na to mała szansa….

PIĘĆ DIABŁÓW

Prawdziwa uczta dla zmysłów. Film Léi Mysius to wysmakowane wizualnie, oszałamiające i szalone love story, które niespodziewanie pobudza także nasze powonienie.

Młodziutka Vicki ma niezwykły dar: potrafi chwytać, zapamiętywać i odtwarzać wszystkie możliwe zapachy, które kolekcjonuje w starannie oznakowanych słoiczkach. Wśród nich szczególne miejsce zajmują te poświęcone zapachowi jej mamy, Joanne (znana z Życia Adeli Adèle Exarchopoulos). Ich z pozoru poukładane życie zaburza pojawienie się Julii, dawno niewidzianej, tajemniczej siostry męża Joanne. Vicki, zaintrygowana niespodziewaną wizytą ciotki, „kradnie” jej zapach i odkrywa, że dzięki niemu może przenieść się w przeszłość Julii, poznając skrywane od lat sekrety swojej rodziny. Na jaw wychodzą ogniste romanse, złamane serca i uśpione emocje.

“Pięć diabłów” to opowieść, która pulsuje podskórnym napięciem, wciąga niczym najlepszy thriller i w brawurowy sposób łączy nieoczywistą historię o miłości z parapsychologicznym fantasy. Za kamerą stanęła jedna z najciekawszych współczesnych reżyserek francuskich – Léa Mysius, twórczyni nagrodzonej m.in. w Cannes i Toronto Avy oraz współautorka scenariusza “Paryża. 13 dzielnicy”.

GODLAND

Prezentowany w canneńskiej sekcji Un Certain Regard najnowszy film Hlynura Pálmasona (“Zimowi bracia”, “Biały, biały dzień”) to wirtuozerski popis reżyserskiej metody. Spektakularne, dramatyczne, a przy tym zmienne i kapryśne pejzaże Islandii na bieżąco referują nam stan ducha bohaterów: wizualizują surowość zasad, portretują zlodowacenia duszy, zapowiadają spiętrzenie konfliktów.

Przez zimne strumienie, nagie skały i szmaragdowe mchy zmierza ku nowej parafii luterański ksiądz Lucas (Elliott Crosset Hove). Młodemu Duńczykowi towarzyszy lokalny przewodnik i bajarz Ragnar (Ingvar Sigurðsson). Od początku ich relacja pełna jest napięć, bowiem kapłan ma misję i pasję kolonizatora, którym starzec uparcie się przeciwstawia.

Umiejscowiony u schyłku XIX wieku scenariusz odwołuje się do zależności łączących Islandię i Danię, ale skomplikowane relacje władzy i poddaństwa, jakie kreśli reżyser, wykraczają poza ramy historycznych rozliczeń i religijnych hierarchii.

“Godland” jest filmem o samotności, wyobcowaniu i goryczy. Ale także o artyście, który zamraża i utrwala życie na szklanych negatywach – zupełnie jak lodowiec.