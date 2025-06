Europejski dyplom, zielona transformacja i nowe wyzwania – Politechnika Białostocka na forum we Wrocławiu

17 czerwca, 2025

Od lewej: Agata Mannino, główna koordynatorka projektu ACROSS i dr hab. inż. Dorota Krawczyk, koordynatorka projektu ACROSS w PB

Jak powinien wyglądać europejski dyplom? Czy uczelnie są gotowe na wspólne badania naukowe? I jak przyciągnąć studentów do idei Uniwersytetów Europejskich? O tym rozmawiano podczas III Forum Sojuszu Uniwersytetów Europejskich, które odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim. W wydarzeniu uczestniczyła dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

– To była wyjątkowa edycja, ponieważ zamykała prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej – zaznaczyła prof. Krawczyk. – Forum to zawsze okazja, żeby wymienić się doświadczeniami, ocenić wyzwania i zaplanować nowe działania w ramach sojuszy uniwersytetów.

Jednym z głównych tematów była idea wspólnego europejskiego dyplomu. – Wszyscy zgodzili się co do tego, że to kierunek, który warto realizować. Problemem są jednak przeszkody legislacyjne – wyjaśniała prorektor PB. W niektórych krajach, takich jak Hiszpania, są już przygotowane projekty dokumentów. – Trzeba to sformalizować odgórnie, ale widać, że są chęci – dodała.

Ważną częścią forum była dyskusja o transformacji cyfrowej i zielonej. – Jako uczelnia techniczna wpisujemy się w te zmiany zarówno w badaniach, jak i programach kształcenia. Sama uczestniczę jako ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego w działaniach promujących tę ideę – podkreśliła prof. Krawczyk.

Na koniec spotkania uczestnicy zgodzili się co do potrzeby większego zaangażowania w działania badawcze w ramach sojuszy. – Teraz wspólne badania prowadzone są w ramach dodatkowych projektów. Potrzebne jest bezpośrednie finansowanie na naukę w ramach uniwersytetów europejskich – mówiła prof. Krawczyk.

Z Wrocławia prorektor PB przywiozła nie tylko nową wiedzę, ale też entuzjazm do dalszych działań. – Warto upowszechniać tę ideę wśród studentów, doktorantów i pracowników. Im więcej osób się zaangażuje, tym większe będą korzyści dla uczelni – podsumowała. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z dr hab. inż. Dorotą Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.