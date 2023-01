EtnoNurty w Spodkach PIK. Potańcówka z Kapelą Niwińskich

Styczeń 30, 2023

Orkiestra Galicja, źródło: PIK Orkiestra Galicja, źródło: PIK

W najbliższą sobotę (04.02) o 18:00 w białostockich Spodkach czeka nas kolejne wydarzenie w ramach cyklu „EtnoNurty”. W projekcie Orkiestra Galicja wystąpi Kapela Niwińskich.

Orkiestra Galicja to projekt poświęcony muzyce pogranicza polsko-ukraińskiego, należącego do dawnej Galicji – wielokulturowej krainy położonej na południowych krańcach współczesnej Polski, w cieniu Karpat. Teren ten był domem wielu tradycji trwających przez stulecia obok siebie, w bliskim sąsiedztwie, co szczególnie wybrzmiewa w muzyce.

W projekcie Kapela sięga po tradycyjny repertuar tańców i pieśni polskiego Pogórza i ukraińskiego Podkarpacia, okolic Rzeszowa i Lwowa, gra nuty od Pogórzan, Bojków, Hucułów, Węgrów, jak też melodie klezmerskie. Podczas koncertu zabrzmią dzikie kołomyjki i ukraińskie polki, pogórzańskie oberki i wolne, galicyjskie krakowiaki i kozaki, melodie weselne… Orkiestra Galicja to żywa muzyka do śpiewu i do tańca, grana na dwoje skrzypiec, basy, bęben i cymbały. Została zebrana podczas ekspedycji terenowych, odsłuchana z archiwalnych nagrań, zagrana z XIX wiecznych zapisów Oskara Kolberga.

Muzycy z kapeli to uczniowie wiejskich muzykantów, praktycy i badacze muzycznych tradycji Polski i Ukrainy, poszukujący rdzennego brzmienia starej muzyki wiejskiej, inicjatorzy i uczestnicy licznych działań na rzecz ożywiania tradycji muzycznych.

Skład kapeli:

Mateusz Niwiński – skrzypce, śpiew

Olena Yeremenko – skrzypce, śpiew

Magdalena Sobczak – cymbały huculskie

Agnieszka Niwińska – bęben, baraban

Jakub Mielcarek – basetla, kontrabas

Koncert Orkiestra Galicja to kolejna propozycja z cyklu EtnoNurty. PIK prezentuje w nim zespoły czerpiące z melodii tradycyjnych i folkowych, ale często łączące je z brzmieniami współczesnymi, jazzowymi czy klasycznymi. Koncerty w ramach EtnoNurtów pokazują, że współczesne interpretacje muzyki tradycyjnej i folkowej mogą iść w różnych kierunkach – przybierać różne nurty, wciąż jednak odnosząc się do przeszłości. (mt)