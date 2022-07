Ethnofestiwal Czeremcha – kultura ludowa z wielu krajów

Lipiec 21, 2022

Koncerty zespołów inspirujących się muzyką ludową, spektakle i pokazy sztuki ludowej, warsztaty rękodzielnicze, taneczne i kulinarne, wystawy i pokazy filmów, międzynarodowa konferencja, jarmark rękodzieła – tak zapowiada się nadchodzący Ethnofestiwal Wielu Kultur i Narodów w Czeremsze.

Festiwal promuje jednocześnie lokalną wielokulturowość z wielonarodowością.

– Początek imprezy już w najbliższy piątek (22.07.) zapowiada organizatorka festiwalu Barbara Kuzub-Samosiuk – Będzie bardzo dużo artystów, będzie różnorodnie, a muzycznie wielokulturowo, tak jak sama nazwa festiwalu wskazuje. Wystąpi Kapela Brodów, Ugla, Tomas Kocko ze swoją orkiestrą przybędzie do nas z Czech, Nomfusi z Republiki Południowej Afryki. Będzie też projekt Czeremszyna/Horyna/Todar, czyli artyści z Polski, Białorusi i Ukrainy. To co jest najbliżej nas. Powinniśmy się połączyć wszyscy razem, bo muzyka łączy przede wszystkim, a nigdy nie dzieli.

Poza koncertami na dwóch scenach, zaplanowano wiele innych atrakcji – dodaje Barbara Kuzub-Samosiuk – konferencje, mamy spektakle, mamy warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, spotkania autorskie, pokazy filmów, mnóstwo działań, o których można sobie poczytać na festiwalczeremcha.pl.

W sobotę wystąpi na dużej scenie WoWaKin, Duckshell, Hamdam, Potock i Stasiuk/Haydamaky.

Wstęp na festiwal jest wolny, natomiast na warsztaty obowiązują zapisy. (hk)