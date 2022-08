Esperanto łączy ludzi – 12. edycja konkursu literackiego

Sierpień 2, 2022

Książnica Podlaska i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zachęcają młodzież powyżej 15. roku życia i osoby dorosłe do stworzenia opowiadania pt. „Czym dla mnie jest szczęście?”.

Praca ma powstać w ramach 12. edycji konkursu „Esperanto łączy ludzi”. Jego celem jest krzewienie idei języka, którego twórcą był białostoczanin – Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi. Organizatorzy chcą też inspirować do czytania literatury pięknej, próby poddania ocenie otaczającego nas świata oraz stworzyć szanse na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich.

Objętość nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda). Treści zgłoszone do konkursu nie powinny być dotąd publikowane. Prace można składać do 30 września 2022 roku w jednej z form – jako plik tekstowy załączony do wiadomości e-mail lub na płycie CD w przypadku osobistego przekazania w Centrum Zamenhofa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia, w trakcie 23. Białostockich Dni Zamenhofa. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. (uk)