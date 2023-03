Erasmus to przygoda życia – kończą się Erasmus Days na Politechnice Białostockiej

15 marca, 2023

Erasmus Days, źródło: Politechnika Białostocka Erasmus Days, źródło: Politechnika Białostocka

„Jedyny negatyw wyjazdu na Erasmusa to fakt, że trzeba wrócić” – to słowa studenta Politechniki Białostockiej, który na wymianie studenckiej był dwa razy. A podczas trzeciego dnia Erasmus Days, odbywających się na uczelni, zachęcał i przekonywał innych do wyjazdu.

Na każdym stopniu studiów można wyjechać na maksymalnie 12 miesięcy.

– To jest zupełnie inne życie. Codziennie działo się coś nowego i ciekawego z nowymi znajomymi. Erasmusi są bardzo otwarci, więc podchodzi się do kogoś, mówi się cześć i już zaczyna się nowa znajomość – mówi Michał Bielawski, student automatyki i robotyki na Wydziale Mechanicznym PB. – Nauczyłem się otwartości do ludzi i pewności siebie, języka angielskiego, rozwiązywania problemów i podejmowania ryzyka, bo to jest inny kraj i nie wiedziałem jak tam będzie np. ze studiami czy mieszkaniem. To jest przygoda życia.

Erasmus Days odbywają się na Politechnice Białostockiej dwa razy w roku: jesienią i wiosną. Teraz trwa rekrutacja studentów na wyjazdy na semestr zimowy 2023/2024. Do 21 marca należy zapisać się na test językowy, rekrutacja w systemie USOSweb będzie od 25 marca. (hk)

Z Michałem Bielawskim podczas Erasmus Days rozmawiała Hanna Kość: