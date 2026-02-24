Erasmus Days w Politechnice Białostockiej wystartowały. Sprawdź, jak wyjechać na studia za granicę

Marzysz o podróżach? Chcesz podszkolić język obcy i zdobyć międzynarodowe doświadczenie? Program Erasmus+ może otworzyć przed Tobą świat. Na Politechnika Białostocka właśnie wystartowały Erasmus Days – cykl spotkań informacyjnych organizowanych na wszystkich sześciu wydziałach uczelni.
To najlepsza okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, jakie są możliwości wyjazdu oraz jak w praktyce rozpocząć studia na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+.
Erasmus Days – co w programie?
Podczas wydarzeń na wydziałach studenci mogą:
-
porozmawiać z osobami, które były na wymianie zagranicznej,
-
wysłuchać relacji z wyjazdów i praktycznych wskazówek,
-
dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji do programu Erasmus+,
-
uzyskać informacje o naborze na semestr zimowy 2026/2027.
Organizatorzy podkreślają, że rekrutacja do programu jest prostsza, niż wielu studentom się wydaje. Wystarczy przyjść na stoisko Erasmus Days i zapytać o szczegóły.
Harmonogram Erasmus Days 2026 na wydziałach PB
Spotkania informacyjne odbywają się w ramach wydziałowych wydarzeń branżowych. Oto szczegółowy plan:
24 lutego 2026 (wtorek)
Wydział Architektury
Stoisko w godzinach 11:00–13:30, przy Hali Wydziału Architektury.
2 marca 2026 (poniedziałek) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Stoisko: 10:00–14:00
Prezentacje: 12:00 (sala 18b) oraz 12:15 (aula A)
Wydział Inżynierii Zarządzania
Stoisko: 10:00–14:00
Prezentacja: 10:15 (sala 18 KB)
4 marca 2026 (środa) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych
Wydział Mechaniczny
Stoisko: 10:00–14:00
Prezentacja: 10:15 (aula 449)
5 marca 2026 (czwartek) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych
Wydział Elektryczny
Stoisko: 10:00–14:00
Prezentacja: 12:15 (aula WE-030)
10 marca 2026 (wtorek)
Wydział Informatyki
Stoisko: 8:45–12:00
Prezentacja: 9:00 (aula B5)
Dlaczego warto wyjechać na Erasmus+?
Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to:
-
studia na partnerskiej uczelni w Europie,
-
rozwój kompetencji językowych,
-
międzynarodowe kontakty i doświadczenie,
-
większe szanse na rynku pracy,
-
niezapomniana przygoda.
Studenci Politechniki Białostockiej mogą wyjechać na semestr lub rok akademicki do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Rekrutacja na semestr zimowy 2026/2027 właśnie się rozpoczyna, dlatego Erasmus Days to idealny moment, aby zaplanować swoją mobilność.
Erasmus Days – pierwszy krok do międzynarodowej przygody
Jeśli zastanawiasz się, czy wyjazd zagraniczny jest dla Ciebie, odwiedź stoisko Erasmus Days na swoim wydziale. Organizatorzy odpowiadają na wszystkie pytania – od formalności po kwestie zakwaterowania i finansowania.
Politechnika Białostocka zachęca: nie odkładaj marzeń o zagranicznych studiach na później. Erasmus+ to realna szansa na rozwój, którą masz na wyciągnięcie ręki.
