Erasmus Days w Politechnice Białostockiej wystartowały. Sprawdź, jak wyjechać na studia za granicę

24 lutego, 2026

Stanowisko informacyjne o programie Erasmus na Wydziale Inżynierii Zarządzania fot. Paweł Cybulski Stanowisko informacyjne o programie Erasmus na Wydziale Inżynierii Zarządzania fot. Paweł Cybulski

Marzysz o podróżach? Chcesz podszkolić język obcy i zdobyć międzynarodowe doświadczenie? Program Erasmus+ może otworzyć przed Tobą świat. Na Politechnika Białostocka właśnie wystartowały Erasmus Days – cykl spotkań informacyjnych organizowanych na wszystkich sześciu wydziałach uczelni.

To najlepsza okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, jakie są możliwości wyjazdu oraz jak w praktyce rozpocząć studia na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ .

Erasmus Days – co w programie?

Podczas wydarzeń na wydziałach studenci mogą:

porozmawiać z osobami, które były na wymianie zagranicznej,

wysłuchać relacji z wyjazdów i praktycznych wskazówek,

dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji do programu Erasmus+,

uzyskać informacje o naborze na semestr zimowy 2026/2027.

Organizatorzy podkreślają, że rekrutacja do programu jest prostsza, niż wielu studentom się wydaje. Wystarczy przyjść na stoisko Erasmus Days i zapytać o szczegóły.

Harmonogram Erasmus Days 2026 na wydziałach PB

Spotkania informacyjne odbywają się w ramach wydziałowych wydarzeń branżowych. Oto szczegółowy plan:

24 lutego 2026 (wtorek)

Wydział Architektury

Stoisko w godzinach 11:00–13:30, przy Hali Wydziału Architektury.

2 marca 2026 (poniedziałek) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Stoisko: 10:00–14:00

Prezentacje: 12:00 (sala 18b) oraz 12:15 (aula A)

Wydział Inżynierii Zarządzania

Stoisko: 10:00–14:00

Prezentacja: 10:15 (sala 18 KB)

4 marca 2026 (środa) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych

Wydział Mechaniczny

Stoisko: 10:00–14:00

Prezentacja: 10:15 (aula 449)

5 marca 2026 (czwartek) – podczas Wydziałowych Dni Branżowych

Wydział Elektryczny

Stoisko: 10:00–14:00

Prezentacja: 12:15 (aula WE-030)

10 marca 2026 (wtorek)

Wydział Informatyki

Stoisko: 8:45–12:00

Prezentacja: 9:00 (aula B5)

Dlaczego warto wyjechać na Erasmus+?

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to:

studia na partnerskiej uczelni w Europie,

rozwój kompetencji językowych,

międzynarodowe kontakty i doświadczenie,

większe szanse na rynku pracy,

niezapomniana przygoda.

Studenci Politechniki Białostockiej mogą wyjechać na semestr lub rok akademicki do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Rekrutacja na semestr zimowy 2026/2027 właśnie się rozpoczyna, dlatego Erasmus Days to idealny moment, aby zaplanować swoją mobilność.

Erasmus Days – pierwszy krok do międzynarodowej przygody

Jeśli zastanawiasz się, czy wyjazd zagraniczny jest dla Ciebie, odwiedź stoisko Erasmus Days na swoim wydziale. Organizatorzy odpowiadają na wszystkie pytania – od formalności po kwestie zakwaterowania i finansowania.

Politechnika Białostocka zachęca: nie odkładaj marzeń o zagranicznych studiach na później. Erasmus+ to realna szansa na rozwój, którą masz na wyciągnięcie ręki.

(pc)