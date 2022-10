Erasmus Days na Politechnice Białostockiej. Uczelnia promuje wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+

Październik 10, 2022

Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka

Na Politechnice Białostockiej rozpoczęły się w poniedziałek (10.10) Erasmus Days. To specjalna akcja uczelni, która ma promować wymianę międzynarodową studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Do piątku (14.10) można odwiedzać stoiska informacyjne, gdzie pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej podpowiadają, co zrobić, by wyjechać w ramach programu Erasmus+. Erasmus Days to jednak przede wszystkim spotkania ze studentami, którzy z takiego zagranicznego wyjazdu już skorzystali. Jak Dawid Dzieniszewski, student Wydziału Informatyki PB, który był w Porto w Portugalii.

– To było pół roku oderwania od polskiej mentalności. Ludzie w Portugalii są bardzo pomocni, bardzo otwarci, nigdzie się nie spieszą. (…) Na moim wydziale zawsze ktoś był, robił jakieś projekty, nigdy tak naprawdę nie było się samemu – wspomina Dawid Dzieniszewski.

Studenci Politechniki Białostockiej mogą wyjechać albo na studia zagraniczne albo na praktyki zagraniczne.

W czwartek (13.10) uczelnia zachęca do udziału w prezentacjach przybliżających praktyczną stronę funkcjonowania Programu Erasmus+. Studenci polscy zainteresowani wymianą międzynarodową dowiedzą się, jak się do niej przygotować pod względem językowym i formalnym, usłyszą też relacje kolegów z wyjazdów na zagraniczne uczelnie. Studenci zagraniczni, którzy już przebywają na Politechnice Białostockiej, spotkają się z przedstawicielami Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz wezmą udział w warsztatach językowych „Polish your Polish”. Natomiast po południu prezentacji na temat możliwości mobilności oraz projektów obecnie realizowanych w uczelni w ramach Programu Erasmus+ wysłuchają nauczyciele akademiccy. Od 9:00 do 14:00 w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia na uczestników Erasmus Days 2022 będą czekały wystawa fotografii „EPIC Erasmus Pictures” oraz stoiska jednostek uczelnianych, zaangażowanych w rozwijanie współpracy międzynarodowej. Studium Języków Obcych będzie prezentować swoją ofertę kursów językowych oraz smaki i ciekawostki kulturowe wybranych krajów partnerskich. Przy stoisku Biura ds. Współpracy Międzynarodowej będzie można wziąć udział w licznych konkursach oraz dopytać o formy wymiany międzyuczelnianej. Będą też stoiska Klasy Konfucjańskiej Politechniki Białostockiej oraz uczelni partnerskich. W piątek (14.10) Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB zaprasza na Dzień Otwarty pełny słodkich niespodzianek.

Erasmus Days na Politechnice Białostockiej to wydarzenie, które wpisuje się w międzynarodowe obchody #ErasmusDays2022. Warto podkreślić, że w tym roku Program Erasmus+ obchodzi 35-lecie działalności w Polsce. Politechnika Białostocka realizuje projekty Programu Erasmus+ od samego początku istnienia tej inicjatywy. Od lat jest krajowym liderem w pozyskiwaniu funduszy na mobilność akademicką i inne formy współpracy międzynarodowej. Dzięki temu studenci i pracownicy mogą uczyć się, szkolić albo pracować za granicą.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zdecydowało się 70 studentów Politechniki Białostockiej. Natomiast na studia na uczelni zdecydowało się 182 studentów zagranicznych. (mt)

Z Dawidem Dzieniszewskim, studentem WI PB rozmawiała Małgorzata Turecka: