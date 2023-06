21 czerwca, 2023

Enea nowym sponsorem Jagiellonii Białystok, fot. jagiellonia.pl Enea nowym sponsorem Jagiellonii Białystok, fot. jagiellonia.pl

Grupa Enea przedłużyła swoją współpracę z Jagiellonią Białystok zostając jej głównym sponsorem, a także sponsorem strategicznym akademii tego klubu. Kwota wsparcia nie jest jednak znana.

O kontynuacji współpracy z Dumą Podlasia informował w Białymstoku wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

– Cieszę się, że Enea zaistnieje na koszulkach Jagiellonii jako sponsor, jako dowód na to, że wspiera Jagiellonię. Mam nadzieję, że to wsparcie będzie takim wehikułem do tego, aby te sukcesy w przyszłości były jeszcze większe – mówił minister.

Prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz wierzy, że wsparcie sponsorskie Enei przyczyni się do rozwoju i dalszych sukcesów klubu.

– Kiedy rok temu podpisywaliśmy pierwszą pilotażową umowę pogoda była podobna. Dzisiaj znów stoimy w pełnym słońcu, także Enea niesie ciepło i metaforycznie i też niesie ciepło w ramach biznesu, który prowadzi. Nam jest niezmiernie miło, że to ciepło dociera też do Jagiellonii i jest mi niezmiernie miło usłyszeć, że ta umowa i realizacja tej umowy zadowalała też drugą stronę i dzięki temu dziś podpisujemy kolejną umowę – mówił Pertkiewicz.

Jagiellonia Białystok to jedyny klub w regionie występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. W nowym sezonie piłkarze grać będą z logo Enei na koszulkach.

– Sponsorujemy nie tylko pierwszą drużynę, która od teraz będzie rzeczywiście grać z logo Enei na koszulkach, ale przede wszystkim Akademię Piłkarską. Chcemy stawiać na rozwój młodzieży, głównie dlatego, że bez młodych zdolnych piłkarzy, bez dzieciaków, a później młodzieży, nie będzie sukcesów ani pierwszej drużyny ani wreszcie kadry narodowej w przyszłości – powiedział prezes zarządu Enei, Paweł Majewski.

Jagiellonia Białystok występuje w Ekstraklasie od 2007 roku. Na swoim koncie ma Puchar Polski i Super Puchar Polski. W 2015 roku klub zajął trzecie miejsce w Ekstraklasie, dwukrotnie w roku 2017 i 2018 był wicemistrzem Polski. Ostatni sezon Jagiellonia zakończyła na 14. miejscu w tabeli. (mt)