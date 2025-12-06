Emocje, wzruszenia i opowieści o najlepszych sportowych latach – AZS województwa podlaskiego świętował 75-lecie

6 grudnia, 2025

Gala 75-lecia AZS, fot. Hanna Kość Gala 75-lecia AZS, fot. Hanna Kość

Białystok na chwilę zapełnił się wspomnieniami, dumą i sportową energią, bo w piątek (05.12) w Politechnice Białostockiej odbyła się gala 75-lecia Akademickiego Związku Sportowego województwa podlaskiego. Wieczór był pełen wspomnień — spotkań dawnych i obecnych działaczy, sportowców i ludzi, którzy przez lata budowali ducha AZS-u.

Podczas gali nie brakowało emocji, wzruszeń i opowieści o najlepszych sportowych latach.

– Ja zacząłem w 1956 roku i byłem w sekcji lekkoatletycznej i narciarskiej – mówi Józef Grajewski, wieloletni prezes organizacji środowiskowej AZS. – Dużo było ciekawych ludzi na wysokim poziomie sportowym. To Melcer, piłkarz ręczny, bardzo wybitny, który był i w kadrze narodowej. – My byłe siatkarki, które grałyśmy, które miałyśmy wspólne wyjazdy i emocje, to dzisiaj również to czujemy – tłumaczy Iwona Speichler. – To jest coś wspaniałego. Wspominamy stare dobre czasy, najlepsze czasy naszego życia. – Trenuję karate od 15 lat i aktualnie jestem mistrzynią Polski seniorów oraz akademicką wicemistrzynią Polski oraz drużynową akademicką mistrzynią Polski – dodaje Klaudia Sokołowska, studentka budownictw. – Lubię to co robię, ponieważ to jest oderwanie od rzeczywistości.

Od dekad osoby związane z AZS-em prowadzą aktywność sportową i rekreacyjną wśród studentów, promują kulturę fizyczną, zdrowie, turystykę i wartości integrujące środowisko akademickie.

– To sportowcy, trenerzy, działacze sportowi, to osoby, które sponsorowały naszych sportowców – mówi prof. Marta Kosior- Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej i prezes AZS w Białymstoku. – To święto, które bardzo integruje nasze społeczności, ale wiadomo, że sport w tej chwili jest otwarty również na tych najmłodszych, których chcemy zarażać pasją sportową i na osoby, które już nie są aktywne zawodowo, ale nadal chcą być sprawne i zdrowe.

Gala Akademickiego Związku Sportowego w województwie podlaskim była również okazją, by przypomnieć sobie, jak idea wspólnoty, aktywności i pasji sportowej rodziła się 75 lat temu, by dziś nadal budować silną tożsamość akademicką. (hk)

Relacja Hanny Kość: