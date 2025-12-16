Home Wiadomości Emocje pod kontrolą. Fundacja UMB zakończyła cykl warsztatów

16 grudnia, 2025

Emocje pod kontrolą. Fundacja UMB zakończyła cykl warsztatów

Podsumowanie projektu: „Dbam o siebie, dbam o innych. Zadbajmy o nasze emocje”, źródło: UMB
Ponad tysiąc uczestników, blisko osiemdziesiąt warsztatów i jeden wspólny cel – lepsze radzenie sobie z emocjami. Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakończyła projekt „Dbam o siebie, dbam o innych. Zadbajmy o nasze emocje”, który był skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z czterech białostockich placówek oświatowych.

 

Uczestnicy brali udział w warsztatach poświęconych rozpoznawaniu emocji, komunikacji oraz prostym sposobom radzenia sobie ze stresem.

– Sama nazwa projektu pokazuje, że nikt nie jest samotną wyspą. Dbając o siebie, dbamy również o innych, a dobrostan psychiczny dzieci zależy także od kondycji emocjonalnej rodziców i nauczycieli. W związku z tym stworzyliśmy warsztaty, wdrożyliśmy na nich narzędzia do poznawania, do rozumienia emocji swoich, ale też emocji innych. Wprowadziliśmy również działania, które miały na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, pewnych technik relaksacyjnych – podsumował prof. Karol Kamiński, prorektor ds. medycyny prewencyjnej i otwartej nauki UMB.

Zajęcia miały przede wszystkim praktyczny charakter i były odpowiedzią na realne potrzeby dzieci i młodzieży. Jak podkreślali organizatorzy, umiejętność nazywania emocji i mówienia o nich to dziś jedno z największych wyzwań w środowisku szkolnym. (red.)

 

