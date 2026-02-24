Elektryczny rower cargo z Politechniki Białostockiej z dofinansowaniem PARP. Innowacyjny projekt spółki Cargore

24 lutego, 2026

Elektryczny rower cargo o zwiększonej ładowności i modularnej konstrukcji powstaje przy wsparciu naukowców z Politechniki Białostockiej. Projekt rozwija spółka Cargore, założona przez absolwenta i pracownika uczelni. Innowacyjna konstrukcja otrzymała blisko 600 tys. zł bezzwrotnego wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich. Nowoczesny, trójkołowy rower elektryczny cargo ma odpowiadać na potrzeby miejskiej logistyki, rodzin oraz użytkowników indywidualnych. Twórcy zapowiadają, że będzie to jedna z najbardziej zaawansowanych konstrukcji w swojej klasie.

Innowacyjny rower cargo – odpowiedź na wyzwania miast

Cargore chce rozwijać produkt z myślą o rynkach, na których rośnie popularność stref czystego transportu. W zatłoczonych miastach, przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych, coraz więcej osób przesiada się na rowery – także w celach transportowych.

Projektowany elektryczny rower cargo wyróżniają:

ładowność do 300 kg,

innowacyjny system pochyłu kół zwiększający stabilność w zakrętach,

amortyzacja przednich i tylnych kół,

modularna konstrukcja z możliwością personalizacji,

dwie baterie w standardzie umożliwiające przejazd ponad 100 km na wspomaganiu.

W planach jest również montaż paneli fotowoltaicznych doładowujących baterie oraz zastosowanie mat grzewczych w części pasażerskiej.

Od pasji do startupu technologicznego

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr Andrzej Karpowicz z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Pasja do rowerów towarzyszyła mu od lat, jednak koncepcja stworzenia nowoczesnego roweru cargo dojrzewała przez kilka lat.

Przełomem okazało się spotkanie z inż. Adrianem Łucejką – absolwentem architektury wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i konstruktorem rowerów customowych. Łucejko od 2011 roku projektuje rowery, wykorzystując AutoCAD i oprogramowanie do modelowania 3D. Doświadczenie projektowe oraz dbałość o ergonomię stały się fundamentem nowego produktu.

Wspólnie założyli spółkę Cargore i przystąpili do programu inkubacyjnego Hub of Talents – kompleksowego programu wsparcia dla startupów technologicznych w regionie.

Wsparcie inżynierów z Wydziału Mechanicznego

Po przejściu oceny ekspertów projekt uzyskał wsparcie specjalistów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Zespół inżynierów odpowiadał za opracowanie koncepcji technicznej, obliczenia wytrzymałościowe oraz dokumentację konstrukcyjną.

Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie małego promienia skrętu przy zachowaniu stabilności trójkołowej konstrukcji. Odpowiednio zaprojektowane przednie zawieszenie oraz możliwość zmiany geometrii położenia kół pozwoliły uzyskać zwrotność niezbędną w warunkach miejskich.

Konstrukcja została opracowana w środowisku 3D SolidWorks. Inżynierowie przygotowali pełną dokumentację techniczną, w tym rysunki wykonawcze i pliki produkcyjne DXF, umożliwiające precyzyjne wytwarzanie elementów metalowych.

Elektryczny rower cargo dla rodzin i biznesu

Projekt przewiduje dwie główne konfiguracje:

wersję rodzinną z miejscem dla trójki dzieci oraz wygodnym wejściem przez otwierane drzwiczki,

wersję transportową z przestronną przestrzenią ładunkową po demontażu siedzeń.

Możliwość zablokowania mechanizmu pochyłu podczas postoju ułatwia bezpieczny załadunek. Dzięki stabilnej konstrukcji i wysokiej ładowności rower może stać się alternatywą dla samochodu w codziennych dojazdach czy dostawach miejskich.

Blisko 600 tys. zł wsparcia na rozwój

Potencjał projektu dostrzegła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spółka Cargore otrzymała 599 961,95 zł bezzwrotnego dofinansowania na rozwój konstrukcji oraz wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek europejski.

Twórcy zapowiadają ekspansję przede wszystkim na rynki Europy Zachodniej, gdzie segment rowerów cargo rozwija się bardzo dynamicznie.

