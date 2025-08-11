Elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW wybudują Wodociągi Białostockie

11 sierpnia, 2025

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Wodociągi Białostockie rozpoczęły budowę m.in. elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW w ramach projektu pn. „Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok”.

Ta inwestycja zapewni lokalną produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Ponadto na terenie białostockiej oczyszczalni ścieków będzie budowa nowego zbiornika biogazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacja 3 nowych agregatów kogeneracyjnych. System pozwoli na efektywne przetwarzanie biogazu na energię elektryczną i cieplną oraz chłód. W projekt wchodzi również dostawa i montaż 30 instalacji fotowoltaicznych na terenie Białegostoku oraz 53 lokalnych magazynów energii elektrycznej.

Dzięki instalacjom zmniejszą się koszty energii w sektorze publicznym i zwiększy niezależność energetyczną Miasta Białystok i Wodociągów Białostockich. Wartość projektu to ponad 67 tysięcy złotych, a ponad 70% to wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. (red.)